Adrian Veștea spune că va prelua „la virgulă” programul de guvernare al lui Bolojan

Premierul desemnat Adrian Veştea a spus luni, la RRA, că va păstra integral programul de guvernare pe care l-a avut Guvernul Bolojan, precizând că va veni cu o listă de miniştri, care „vor fi desemnați pe algoritm politic”.

„În câteva zile veţi vedea că programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan şi care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă”, a declarat luni Adrian Veştea, la Radio România Actualităţi, citat de News.ro.

Premierul desemnat a precizat că va veni cu o listă de miniştri, „persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională, în aşa fel încât să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înţelegem ce înseamnă fişa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua zi să ne aşezăm pe treabă şi să scoatem România din situaţia în care este astăzi”.

Adrian Veştea a fost întrebat și dacă există o majoritate parlamentară care să îl susţină sau aceasta va fi construită în urma negocierilor.

„Discuţiile avute încă din momentul în care am acceptat această candidatură pentru a putea să formez un guvern şi ulterior pentru a putea continua reformele din România, m-am consultat cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, cu Eugen Tomac, care au avut consultări cu partidele politice şi care m-au asigurat că este o astfel de majoritate. Nu am avut astăzi discuţii punctuale în nicio zonă politică. Aştept să discut în primul şi în primul rând în cursul acestei zile, cu colegii noştri din Partidul Naţional Liberal, dar cred că suntem mai conştienţi ca oricând că România are nevoie de un guvern. România are nevoie să fie guvernată”, a declarat Adrian Veştea.

Întrebat dacă este în continuare optimist că Guverul său va fi votat de Parlament, Adrian Veştea a răspuns: „Eu sunt optimist atâta vreme cât cred că ar trebui să dăm cu toţii dovadă de responsabilitate”.

„Nu am văzut o persoană care să fie agreată, iar cred că astăzi, prin ceea ce avem de făcut şi prin responsabilitatea pe care mi-a dat-o preşedintele României, este de a putea crea funcţionalitate în statul român”, a spus Veștea.

În ceea ce priveşte sprijinul parlamentarilor PNL pentru învestirea Guvernului, Veștea a declarat că „sunt mai multe opinii”.

„Cu siguranţă, decizia de ieri a preşedintelui i-a surprins pe foarte mulţi. Dar eu am de gând să duc până la sfârşit mandatul de persoană responsabilă pentru formarea guvernului. Am conştiinţă, am responsabilitate pentru ţară şi am obligaţia de a face acest lucru în cursul acestei săptămâni. Nu cred că este necesar să mai stăm în discuţii, să facem analize, să ne gândim la tot felul de lucruri”, a declarat Adrian Veştea.



