Alarmă în Lituania, dar nu a fost o dronă, ci altceva

Lituania a anunţat că presupusa apariţie a unei drone în spaţiul său aerian, duminică, care a determinat autorităţile să închidă aeroportul din Vilnius, iar NATO să mobilizeze cel puţin un avion de luptă, s-a dovedit a fi un stol de păsări, relatează Reuters.

Alerta aeriană a fost ridicată, iar aeroportul a fost redeschis în decurs de 38 de minute, după ce avionul NATO a efectuat o identificare vizuală, a anunțat Centrul Național de Management al Crizelor din Lituania.

„Pe citirile iniţiale ale radarului, semnalele lăsate de păsări şi de drone pot fi similare”, a precizat Centrul într-un comunicat.

Un avion de luptă a fost trimis de la Siauliai, în nordul Lituaniei, unde sunt staționate în prezent Forțele Aeriene Italiene, ca parte a misiunii NATO de apărare aeriană a țărilor baltice.

Pătrunderea dronelor militare în spaţiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei alimentează temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde peste frontierele nordice ale NATO cu Rusia.

Maratonul de la Vilnius, care se desfăşura în acest timp în capitala lituaniană, nu a fost întrerupt, au precizat organizatorii pentru Reuters.