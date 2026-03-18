Aeroportul din Berlin, închis din cauza unei greve. Zeci de mii de călători sunt afectați

Traficul aerian de pe aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg s-a oprit miercuri dimineața, din cauza unei greve a sindicatului Verdi. Greva va dura o zi întreagă, fiind afectați aproximativ 57.000 de pasageri, transmite Reuters.

Aeroportul Berlin-Brandenburg este unul dintre principalele noduri aeroportuare ale Germaniei, deservind anual aproximativ 25 de milioane de pasageri.

Pentru ziua de miercuri, erau programate 445 de plecări și sosiri, cu circa 57.000 de pasageri.

De ce este grevă

Verdi negociază salarii mai mari pentru aproximativ 2.000 de angajați, inclusiv personalul din departamentul de pompieri, controlul traficului aerian și managementul terminalelor.

Sindicatul a comunicat luni seară că membrii săi își vor întrerupe activitatea deoarece angajatorii „refuză să prezinte o propunere deschisă la negocieri” în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă pe următoarele 12 luni.

Directorul general al aeroportului din Berlin a numit greva „disproporționată” pe fondul unei situații deja tensionate din cauza războiului din Iran.