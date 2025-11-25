Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național

Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters.

Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aeroportului, care a adăugat că revine companiilor aeriene să redirecționeze zborurile anulate și că, în prezent, nu sunt așteptate anulări în rândul celor 93 de zboruri care încă sunt programate să sosească.

Pasagerii sunt îndemnați să verifice la compania aeriană la care au bilet sau pe site-ul aeroportului dacă zborul lor se numără printre cele afectate.

O parte din personalul de securitate și de la sol al aeroportului va participa la grevă, organizată în semn de protest față de planurile de austeritate ale guvernului belgian.

Nicio cursă de plecare miercuri la aeroportul din Bruxelles

Acțiuni sindicale au fost programate la nivel național în Belgia pentru 24, 25 și 26 noiembrie. Greva de luni a vizat sectorul feroviar, în timp ce marți, 25 noiembrie, sunt afectate serviciile publice. Sectorul privat va declanșa o grevă generală miercuri, 26 noiembrie.

Mobilizarea de trei zile are loc înaintea negocierilor privind bugetul federal. Belgia se confruntă cu un deficit de 26 de miliarde de euro, care ar putea ajunge la 39 de miliarde în următorii patru ani dacă politicile actuale rămân neschimbate, potrivit estimărilor guvernamentale.

Reprezentanții aeroportului din Bruxelles au anunțat încă de săptămâna trecută că toate zborurile programate pentru plecare vor fi anulate în data de 26 noiembrie.