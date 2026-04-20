Afacerea cu mașini a Tesla, pe cale să fie eclipsată de o altă mare divizie a companiei lui Elon Musk

Este probabil ca divizia de energie solară și energie a Tesla să eclipseze activitatea principală a producătorului de vehicule electrice atunci când va publica, miercuri, rezultatele trimestriale, un semn de reziliență al companiei pe măsură ce avansează încet în tranziția sa către roboți și tehnologia de conducere autonomă, transmite Reuters.

Se estimează că planurile directorului executiv Elon Musk de a construi noi linii de asamblare și de a produce roboți vor costa 20 de miliarde de dolari în acest an și vor determina Tesla să înregistreze primul trimestru cu flux de numerar negativ din ultimii doi ani.

Profitabilitatea vehiculelor Tesla a scăzut față de nivelurile maxime, în timp ce veniturile din certificatele verzi , care odată erau un factor cheie al profitului, au scăzut în urma schimbărilor de politică din Statele Unite sub conducerea aliatului CEO-ului Elon Musk, președintele Donald Trump.

Divizia de energie, de două ori mai profitabilă

Însă divizia de energie crește mai rapid și este aproximativ de două ori mai profitabilă decât gama de mașini învechite a Tesla, datorită cererii de sisteme de baterii la scară largă pentru alimentarea centrelor de date.

„Rezumatul sincer: stocarea energiei atenuează șocul, dar nu este încă suficient de mare pentru a compensa pe deplin presiunea combinată atât a trecerii de vârful certificatelor verzi, cât și a erodării marjei din sectorul auto. Traiectoria este încurajatoare; amploarea actuală este încă insuficientă”, a declarat Adrian Balfour, fondator și președinte al firmei de consultanță Envorso.

Wall Street estimează că divizia va genera venituri de aproximativ 18,3 miliarde de dolari în 2026, în creștere față de 12,8 miliarde de dolari în 2025, profitul brut urcând la aproximativ 5,3 miliarde de dolari, iar marjele menținându-se în jur de 29%, potrivit datelor Visible Alpha.

Concentrare pe Megapack-ul mai profitabil

Veniturile diviziei vor reprezenta aproximativ o cincime din veniturile totale estimate pentru acest an.

Pentru trimestrul pe care Tesla îl va raporta după închiderea burselor pe 22 aprilie, analiștii estimează că divizia de energie va înregistra o creștere de 25%, depășind creșterea de 12% a veniturilor din sectorul auto și cea de 23% a veniturilor din servicii.

Valoarea de aproximativ 1,5 trilioane de dolari a companiei Tesla se bazează pe produse care încă nu există, inclusiv roboți și mașini complet autonome.

În primul trimestru al anului 2026, capacitatea instalată de stocare a energiei a fost de 8,8 gigawați-oră, în scădere cu 15% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, se preconizează că veniturile din acest segment vor crește, pe măsură ce Tesla se concentrează pe vânzarea de produse mai profitabile.

„Un procent din ce în ce mai mare din implementări provine de la Megapack-uri de dimensiuni mari, destinate utilităților, care sunt mult mai profitabile decât Powerwall-urile rezidențiale mai mici sau sistemele cu prețuri mai mici”, a declarat Scott Acheychek, director de operațiuni al emitentului de ETF-uri REX Financial.