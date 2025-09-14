AfD câștigă teren și în vestul Germaniei. Extrema dreaptă și-a triplat scorul în cel mai populat land

Sprijinul pentru extrema dreaptă în alegerile locale din cel mai populat land al Germaniei a cunoscut o creștere considerabilă, ceea ce reprezintă un avertisment pentru coaliția dintre creștin-democrați și social-democrați a cancelarului Friedrich Merz, informează Reuters.

Previziunile exitpoll-ului realizat pentru postul ARD la alegerile locale din landul Nordrhein-Westafalen arată că voturile pentru Alternativa pentru Germania (AfD) a ajuns la 16,5%, triplu față de anul 2020.

Creștin-democrații lui Merz rămân cel mai puternic partid, cu 34% din voturi, aproximativ același nivel ca în urmă cu cinci ani. Social-democrații (SPD) au coborât de la 24,3% la 22,5%.

„Mă uit la rezultatele AfD cu mare îngrijorare. Ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că este o opțiune care crește, iar noi, democrații, ar trebui să o contracarăm”, a declarat premierul landului Niedersachsen Olaf Lies (SPD).

AfD își extinde influența din fiefurile estice

În Nordrhein-Westfalen locuiesc aproape o treime dintre cetățenii Germaniei. Landul se întinde pe arie largă din Ruhr, centrul industrial aflat în declin care încearcă să renunțe la minerit și producția de oțel, către oraș precum Koln sau Dusseldorf și mari regiuni rurale.

Votul este un prim test pentru coaliția incomodă dintre CDU și SPD, ai cărei critici susțin că nu reușește să gestioneze o economie în stagnare și preocuparea alegătorilor legată de imigrație. Combaterea acesteia din urmă este o prioritate pentru naționaliștii din AfD care vor să-și extindă baza electorală din estul Germaniei către vest.

Un sondaj INSA publicat duminică arată conservatorii lui Merz în scădere cu un punct, la egalitate cu AfD, ambele cotat la 25%, urmate de SPD, cu 14%.

„Este un mare succes pentru noi. Suntem partidul poporului și purtăm cu toții o mare responsabilitate pentru Germania”, a scris pe X co-președintele AfD Tino Chrupalla.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania după alegerile federale din februarie, când a fost susținut de către miliardarul american Elon Musk.

Agenția de contraspionaj germană a clasificat AfD ca organizație extremisă de dreapta în luna mai, deși decizia va trebuie confirmată de o curte de apel.

Previziunile inițiale pentru Nordrhein-Westfalen arată pierderi importante pentru Verzi și Partidul Liberal-democrat. Rezultatele finale sunt așteptate, cel mai devreme, luni.