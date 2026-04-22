Afișele anticezariană din București vor fi scoase și de pe ultimele panouri. Fundația din spatele lor nu s-a prezentat la controlul ANPC, care acuză împiedicarea verificărilor și practică comercială incorectă

Fondatorii Corporate Transparency, fundația care a lansat panourile publicitare anticezariană, nu s-au prezentat la întâlnirea cu reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, deși au anunțat că vor participa, a declarat, pentru Snoop, șeful ANPC, Csaba Lajos Bekesi.

ANPC îi invitase miercuri, la ora 13:00, pentru a prezenta documentele științifice care au stat la baza mesajelor de pe panouri, precum și sursele de finanțare ale campaniei.

„Nu s-au prezentat, au trimis pe e-mail un articol care nu este un studiu, este doar un articol. Așa că colegii noștri sunt în curs de întocmire a procesului verbal de constatare și de control, inclusiv pentru împiedicarea controlului, dar și pentru practică comercială incorectă, încadrări unde noi, ANPC-ul, avem competențe”, a spus șeful Protecției Consumatorilor.

Operatorii panourilor publicitare au eliminat, luni, 20 aprilie, campania anticezariană nemarcată și ilegală.

Decizia, anunțată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost luată la șase zile după ce Snoop a dezvăluit că în spatele campaniei se află Fundația Corporate Transparency, un ONG care a mai promovat teorii ale conspirației prin panotaj.

Afișele vor fi scoase și din zona retrocedată a IOR

Doar în Sectorul 3 au rămas panourile cu mesajele anticezariană, amplasate în zona retrocedată a parcului IOR, zonă despre care Snoop a scris într-o altă investigație.

Șeful ANPC spune că autoritatea va interveni și în acest caz.

„Pe baza acestei practici comerciale incorecte, vor primi și un ordin de stopare a acestei campanii publicitare. Să renunțe la tot panotajul existent indiferent de afișare”, a transmis Csaba Lajos Bekesi.

