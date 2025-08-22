Află noutățile din EB și HR!

Employer branding-ul nu mai ține doar de campanii inspirate sau de mesaje atractive. În realitate, acesta se construiește zi de zi, prin interacțiuni, decizii și modul în care cultura organizației este trăită în practică, nu doar declarată. Angajații își doresc transparență, autenticitate și un mediu în care valorile comunicate sunt și respectate. Aceasta este adevărata provocare pentru HR și leadership: cum transformi cultura într-o experiență reală, nu într-un slogan.

Pe 3 octombrie 2025, la Hotel JW Marriott din București, are loc cea de-a 15-a ediție Employer Branding Conference, care va aduce în prim-plan provocările zilnice ale specialiștilor HR și liderilor care construiesc branduri de angajator autentice. De la gestionarea așteptărilor unei generații diverse de angajați, până la alinierea leadership-ului la valorile declarate, fiecare sesiune va aborda situații reale și soluții aplicate.

Profesioniști consacrați din companii renumite vor transforma subiecte complexe în discuții accesibile și relevante pentru audiență. Alături de noi pe scenă vor fi:

• Ionela Sulugiuc (Director Național de Resurse Umane, Lidl România)

• Rebecca Reffell (Head of Strategy, Havas People)

• Mike Hanbidge (Head of Employer Brand, Blackbridge Communications Ltd)

• Claire de Souza (Co-Founder, The EB Space)

• Alina Grozescu (Founder & CEO, Wellington)

• Roxana Curelea (Head of Global Rewards & Performance, Allianz Services)

• Marius Ciurariu (HR Director, Provident)

• Alina Ghiță (Group HR Director, Lactalis România Group)

• Sînziana Mureșan (Human Resources Director, Emerson România)

• Alina Stan (HR Manager România & Bulgaria, Beiersdorf)

• Georgiana Goția (Brădescu) (Employer Branding & HR Communications Coordinator Automotive România, Continental)

• Diana Trăsnea (Employer Branding Senior Specialist, Bosch România)

• Loredana Vatavoiu (Director Marketing & Comunicare, Up România)

• Mirela Tănase (Senior Partner – Strategy & Consultancy, Exploratist)

• Bogdan Badea (CEO, eJobs Group)

• Andreea Oancea (Senior Brand Manager, OLX)

• Ioana Roșiu (Communication & Development Team Manager, Bosch România)

• Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group)

Employer Branding Awards 2025

Employer Branding Awards 2025 reunește 159 de înscrieri în 19 categorii, reflectând amploarea și complexitatea proiectelor din acest domeniu. Evaluarea acestora va fi realizată de un juriu format din profesioniști cu expertiză în HR și employer branding, care vor analiza fiecare inițiativă din perspectiva impactului, relevanței și inovației. Puteți consulta lista nominalizaților aici.

Ediția de toamnă a Employer Branding Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu in parteneriat cu Lidl România, Wellington, Bosch România, Continental România, Allianz Services, Up România, Provident, eJobs, Exploratist, OLX, Lactalis România, Bolt Business și Tchibo Coffee Service.

Parteneriat media