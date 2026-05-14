Africa se rupe în două: oamenii de știință au confirmat că procesul a început deja

Procesul geologic care ar putea rupe continentul african în două este confirmat.

Oamenii de știință au descoperit o nouă graniță tectonică care se formează sub Zambia și care ar putea duce la divizarea Africii în două părți.

Noi cercetări arată că scoarța terestră s-a fisurat într-adevăr sub Riftul Kafue.

Un rift este o fisură în scoarța terestră care perturbă suprafața și poate provoca scufundarea terenului și cutremure. Mii de rifturi există în întreaga lume și, deși majoritatea sunt inactive sau moarte, ele se pot reactiva ocazional.

Geologii credeau că Riftul Kafue era de mult mort. Însă unii experți spun acum că a dat semne de activitate în ultimele decenii.

Riftul Kafue face parte din Sistemul Riftului Sud-Vest African, un sistem de fisuri în scoarța terestră care se întinde pe aproximativ 2.500 de kilometri, de la Tanzania până la Namibia. Oamenii de știință cred că în viitor s-ar putea transforma într-o adevărată graniță tectonică care separă Africa.

Gazele din izvoarele termale din Zambia conțin izotopi de heliu și carbon, ceea ce indică faptul că fisura a penetrat întregul strat exterior al Pământului. Această fisură permite fluidelor să scape din mantaua fierbinte și vâscoasă și să se ridice la suprafață.

Profesorul Mike Daly de la Universitatea din Oxford, unul dintre autorii studiului, a declarat că acest flux de fluid este o dovadă că riftul Kafue este activ. El a spus că zona mai largă de rift din sud-vestul Africii este, de asemenea, activă și ar putea fi un semn timpuriu al destrămării Africii Subsahariene.

Fenomenul

Izotopii, sau diferite forme ale acelorași elemente, se găsesc în concentrații diferite în scoarța și mantaua Pământului. Oamenii de știință pot determina de unde provin fluidele examinând raporturile dintre izotopi specifici.

În noul studiu, cercetătorii au prelevat probe de gaz din opt izvoare geotermale din Zambia, șase din interiorul riftului și două din afara acestuia. Ei au descoperit că toate gazele din interiorul riftului aveau concentrații neobișnuit de mari de izotopi ai heliului, compatibile cu cele din manta, în timp ce probele din afara riftului nu au prezentat acest tipar.

În mod similar, probele au prezentat niveluri de dioxid de carbon compatibile cu fluidele derivate din manta. Aceste gaze nu ar fi putut proveni din atmosferă sau din rocile înconjurătoare din cauza raporturilor izotopice diferite.

Daly a spus că acest lucru arată că izvoarele termale au o legătură directă cu mantaua Pământului, care se află la aproximativ 40 până la 160 de kilometri adâncime. Oamenii de știință bănuiseră deja că Valea Kafue ar putea ascunde o falie din cauza geomorfologiei și anomaliilor geotermale.

Plăcile

Cercetătorii cred că Africa de Est se destramă deja, pe măsură ce un sistem masiv de rifturi, lung de aproximativ 5.000 de kilometri, se întinde de-a lungul părții estice a continentului, cunoscut sub numele de Sistemul de Rifturi Est-Africane.

Placa africană a început deja să se divizeze în două mai mici, somaleză și nubiană, care se îndepărtează una de cealaltă foarte lent, cu o rată de câțiva milimetri pe an. Oamenii de știință spun că destrămarea Africii s-ar putea produce printr-o falie mai puțin dezvoltată, cum ar fi falia Kafue.

În prezent nu există un pericol imediat pentru populație, deși în viitor ar putea exista o creștere a activității geotermale sau seismice, însă pe scări de timp geologic foarte lungi. Din punct de vedere geologic, acest fenomen este considerat important, deoarece poate marca stadiul incipient al unui proces care va duce, în milioane de ani, la crearea unei noi împărțiri a continentului.

Africa se destramă deja lent prin intermediul Sistemului de Rift Est-African, dar procesul este extrem de lent. Oamenii de știință observă că există dorsale medio-oceanice în jurul Africii care îngreunează răspândirea rifturilor, făcând procesul mai lent și mai instabil.