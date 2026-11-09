Ai bani puși deoparte? Statul vrea să-i împrumute, cu o dobândă de până la 7,5%

În perioada 9 noiembrie 2026 – 4 decembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv 7,50%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã.

Când și unde pot fi cumpãrate titlurile de stat:

Între 9 noiembrie 2026 – 2 decembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 9 noiembrie 2026 – 3 decembrie 2026 online, numai de cãtre persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitãților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectatã, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului cãtre un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 9 noiembrie 2026 – 4 decembrie 2026 de la sediul unitãților Trezoreriei Statului;

Între 9 noiembrie 2026 – 3 decembrie 2026 în mediul urban și 9 noiembrie 2026 – 2 decembrie 2026 în mediul rural, prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Românã S.A.

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anualã și se plãtește la datele de platã prevãzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificãri ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Românã S.A.

Reamintim cã începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetãțenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.

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