Ai curaj să-ți ștergi toate aplicațiile și conturile social media? Povestea unei absolvente Harvard care a făcut asta și a lansat curentul Appstinence

Gabriela Nguyen (24 de ani), masterandă la Harvard Graduate School of Education, este una dintre cele mai puternice voci care militează pentru „abstinență digitală” în rândul generației Z . Tânăra masterandă este fondatoarea Appstinence, o organizație pe care a înființat-o în timpul studenției din dorința de a-i ajuta pe tineri să recâștige controlul asupra vieții lor, acaparată de social media.

Dezvoltată în cadrul Harvard Innovation Labs, platforma Appstinence include programul Appstinence Academy și o metodă de „coaching” în 5 pași care combină cercetările în schimbarea comportamentului cu experiențele reale ale generației Z. Programul îi ajută pe tineri să renunțe mai ușor la aplicațiile care le acaparează viața.

Nguyen, care a fost inclusă pe lista Forbes „30 sub 30” a celor mai influenți tineri, a vorbit despre viața fără smartphone și rețele sociale în cadrul NYT Well Festival și pe scena TEDx, și va publica în curând o carte legată de cercetările sale în acest domeniu.

Termenul „appstinence” (joc de cuvinte între „aplicații” și „abstinență”) a fost inventat de Gabriela, după ce a decis să își șteargă conturile din social media și să renunțe la smartphone, o schimbare radicală pentru tânăra care fusese activă online încă din copilărie. Născută și crescută în Silicon Valley, epicentrul companiilor Big Tech, Gabriela mărturisește că se simțea „ca un șobolan într-un laborator”. A primit primul iPod Touch la 9 ani și la 10 ani avea deja primul cont de social media. Iar asta era „normalitatea” în rândul generației sale. Demersul său vine ca răspuns la întrebarea care începe să fie tot mai prezentă și în rândul tinerilor: în ce măsură rețelele sociale ne distorsionează relațiile?

Cum să devii abstinent în epoca rețelelor sociale

Conceptul de appstinence presupune, în esență, ștergerea conturilor personale de social media și revenirea la forme mai directe de comunicare, precum apelurile sau mesajele. Unii adepți ai acestui curent merg și mai departe și renunță la smartphone, folosind telefoane simple – așa numitele „dumbphones”.

Scopul declarat al organizației fondate de Gabriela Nguyen este trecerea de la o viață dominată aplicații (care te țin captiv în „economia atenției”) la un stil de viață în care contează prezența, concentrarea și relațiile reale.

Așa cum precizează și The New York Times, în doar câteva luni, inițiativa tinerei de la Harvard a atras adepți din întreaga lume și a stârnit interesul unor publicații internaționale și al unor figuri cunoscute din zona sănătății mintale.

