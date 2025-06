„Aici locuiesc filipinezi”. Ce s-a întamplat peste noapte în orașul din Irlanda de Nord unde au avut loc demonstrații contra migranților din România – VIDEO

Violențe au izbucnit miercuri seară în diferite părți ale Irlandei de Nord pentru a treia noapte consecutivă, tineri mascați provocând un incendiu într-un centru de agrement, dar tulburările din principalul focar de conflict, Ballymena, au fost de o amploare semnificativ mai redusă, potrivit Reuters, BBC și The Guardian.

Tulburările au venit după ce marți seară sute de protestatari mascați au atacat forțe de poliție și au incendiat case și mașini în Ballymena, un oraș cu 30.000 de locuitori situat la 45 de kilometri de Belfast, în incidente calificate de poliție drept „violențe rasiale”.

Violențele au izbucnit luni, după ce doi băieți de 14 ani au fost arestați și au apărut în fața instanței în aceeași zi, acuzați de agresiune sexuală gravă asupra unei adolescente din oraș.

Acuzațiile le-au fost citite celor doi prin intermediul unui interpret român, al căror avocat a declarat în fața instanței că aceștia neagă acuzațiile, potrivit BBC. Poliția investighează distrugerea de proprietăți de luni și marți în Ballymena, care are o populație relativ mare de migranți, drept infracțiuni motivate de ură rasială.

Câteva zeci de tineri mascați au aruncat cu pietre, artificii și bombe cu benzină în poliție, după ce ofițeri în echipament anti-revoltă și dube blindate au blocat drumurile din oraș miercuri seară.

Ballymena burns again this evening. I do not condone such violence and needless destruction. But it is inevitable when politicians do not listen to the people they pretend to serve. pic.twitter.com/IoT7QCGoPG