„Aici noi luăm deciziile, nu domnul Trump. Nu suntem protectoratul său”. Răspuns dur din țara europeană aflată sub criticile aspre ale liderului SUA

Președintele Donald Trump îl salută pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, în timpul summitului pentru încetarea războiului dintre Israel și Hamas din Gaza, pe 13 octombrie 2025, la Sharm El Sheikh, în Egipt. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Spania nu este îngrijorată de criticile repetate ale lui Donald Trump și spune că nu va ceda cererilor tot mai ferme ale acestuia privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, scriu Politico și site-ul televiziunii spaniole Rtve.

La summitul NATO din iunie, liderii statelor membre au convenit să crească cheltuielile pentru apărare și securitate la 5% din PIB pe an în următorul deceniu, de la 2% în prezent.

Dar premierul spaniol Pedro Sánchez a refuzat să semneze noul obiectiv. Acest lucru a atras furia președintelui SUA, care săptămâna aceasta a amenințat că va impune noi taxe vamale pentru a pedepsi Madridul.

Cheltuielile Spaniei pentru apărare s-au rdicat anul trecut la doar 1,28% din PIB, cele mai mici dintre toate țările membre NATO. Sánchez a susținut că Spania nu are nevoie să cheltuiască mult pentru a-și îndeplini obligațiile.

„Cred că este incredibil de lipsit de respect”, a declarat Trump marți. „Și cred că ar trebui pedepsiți pentru asta. Da, cred asta”, a adăugat el.

Politico scrie că unele state membre NATO sunt de acord cu Trump, printre care Suedia, dar și țări aflate în prima linie a confruntării cu Rusia.

Când liderii UE se vor reuni la Bruxelles pentru un summit în care vor discuta despre o cooperare mai strânsă în domeniul apărării, săptămâna viitoare, oficialii se așteaptă ca premierul Spaniei, Pedro Sánchez, să se alinieze.

Dacă nu o va face, va avea parte de o confruntare cu omologii săi, a declarat un diplomat implicat în pregătirile pentru summit, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru Politico.

Comisia Europeană răspunde SUA

În ceea ce privește amenințările lui Trump de a aplica taxe vamale punitive Spaniei, oficialii UE au emis un avertisment.

Din punct de vedere legal, nu este posibil ca SUA să vizeze un singur stat membru al UE cu taxe specifice, deoarece blocul gestionează colectiv problemele comerciale.

Dar ceea ce ar putea face Trump este să vizeze exporturile spaniole, cum ar fi carnea de porc sau sherry-ul.

„Comerțul ține de competența exclusivă a Comisiei Europene, care acționează în numele tuturor statelor membre ale UE”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill.

„Vom răspunde în mod adecvat, așa cum facem întotdeauna, la orice măsuri luate împotriva unuia sau mai multor state membre ale noastre, și vă reamintesc, de asemenea, că în prezent avem în vigoare un acord comercial între UE și SUA. Acesta constituie o platformă pentru abordarea oricăror alte întrebări legate de comerț sau de aspecte comerciale”, a spus oficialul.

Spaniolii susțin poziția lui Sanchez

Acasă, în Spania, Sánchez nu pare prea îngrijorat de presiunile SUA. Conflictul actual cu Trump poate face relațiile dintre Madrid și Washington incomode, dar tensiunile sunt în mod clar benefice pentru premierul spaniol pe plan intern.

Sondajele arată că majoritatea spaniolilor îl susțin în ceea ce privește refuzul său de a crește dramatic cheltuielile militare ale Spaniei.

Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, a declarat pentru Politico că Spania a fost în mod tradițional reticentă să se implice excesiv în politica de securitate internațională și a rămas neutră în conflictele globale.

Decizia țării de a adera la NATO în 1982 a fost extrem de controversată, iar milioane de oameni au participat la proteste împotriva guvernului spaniol când acesta a susținut invazia americană din Irak din 2003.

„Poziția lui Sánchez este populară deoarece reflectă abordarea prudentă a spaniolilor față de problema apărării, iar Donald Trump este o figură nepopulară în Spania”, a spus Simón.

„Din perspectiva strict politică internă, atâta timp cât spaniolii simt că își îndeplinesc obligațiile ca țară, aceasta este o strategie câștigătoare”, a spus comentatorul.

Chiar dacă Sánchez ar dori să se supună cererilor lui Trump, el nu dispune de sprijinul politic necesar pentru a angaja țara într-o creștere semnificativă a cheltuielilor de apărare, potrivit lui Simón.

Sumar, partenerii de extremă stânga din coaliția guvernamentală, se opun oricăror măsuri care ar putea submina finanțarea programelor sociale.

Răspuns dur de la Madrid

De fapt, Madridul a decis să răspundă ferm SUA.

Vicepremiera și ministra muncii Yolanda Díaz l-a avertizat pe Trump că, dacă își va pune în aplicare amenințarea, „americanii vor fi cei care vor plăti scump”, având în vedere că balanța comercială a Spaniei cu Statele Unite este deficitară, scrie site-ul televiziunii Rtve.

„Dacă va continua aceste politici, va afecta în mod direct americanii. Cu alte cuvinte, dacă ar pune în aplicare această amenințare, această politică a urii, nu ar pedepsi țara noastră”, a subliniat Díaz în Parlament.

Ea a mai declarat că Spania va apăra sectoarele economice care ar putea fi afectate, precum petrolul, industria auto și vinul. „În Spania, bărbații și femeile spaniole sunt la putere, nu domnul Trump”. „Nu suntem protectoratul său”, a subliniat el.

La rândul său, ministrul Industriei, Jordi Hereu, a declarat miercuri că speră ca Statele Unite să „mențină stabilitatea” în ceea ce privește problema taxelor vamale.

„Cred că Spania și Europa au avut un acord excelent cu Statele Unite și sper că stabilitatea va fi menținută în acest sens, deoarece avem nevoie de stabilitate”, a declarat el.