Airbnb începe să elimine apartamente de pe platformă în România. Proprietarii din clădirile cu risc seismic I au 14 zile să răspundă

Airbnb a început să trimită notificări proprietarilor din România care au locuințe listate pe platformă în clădiri încadrate în clasa de risc seismic RsI, potrivit Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP). Gazdele vizate au la dispoziție 14 zile pentru a demonstra că imobilul nu se află în această categorie sau că situația clădirii s-a schimbat.

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