Airbnb vrea să folosească AI care face mai mult decât să te ajute: „Te cunoaște”

Airbnb a lansat deja în aplicația sa anumite funcționalități ce folosesc inteligență artificială (AI), însă directorul general Brian Chesky afirmă că platforma de închirieri pe termen scurt plănuiește acum să integreze funcții bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM), care să îi ajute pe utilizatori să caute anunțuri, să își planifice călătoriile și să le sprijine pe gazde în administrarea proprietăților, relatează TechCrunch.

Vorbind recent în cadrul videoconferinței privind rezultatele financiare din ultimul trimestru al anului trecut, Chesky a spus că Airbnb dorește să își extindă utilizarea LLM pentru „descoperirea” serviciilor, asistență pentru clienți și activități de inginerie.

„Construim o experiență nativă AI în care aplicația nu doar caută pentru tine. Te cunoaște. Îi va ajuta pe oaspeți să își planifice întreaga călătorie, le va ajuta pe gazde să își administreze mai bine afacerile și va ajuta compania să funcționeze mai eficient la scară largă”, a spus el.

Compania a anunțat separat că testează o nouă funcție care le permite utilizatorilor să caute și să adreseze întrebări despre proprietăți și locații folosind interogări în limbaj natural.

Airbnb spune că face „numeroase experimente” cu inteligența artificială

În prezent, Airbnb oferă un chatbot de asistență pentru clienți bazat pe modele lingvistice de mari dimensiuni, pentru un anumit grad de personalizare și pentru comunicări. Noua funcție de căutare bazată pe AI este așteptată să „evolueze într-o experiență de căutare mai cuprinzătoare și mai intuitivă, care se extinde pe întreaga durată a călătoriei”.

Întrebat de un analist dacă Airbnb va introduce reclame sponsorizate pentru proprietăți în cadrul căutării AI, Chesky a spus că firma dorește mai întâi să perfecționeze designul și experiența utilizatorului.

„Căutarea AI este activă pentru un procent foarte mic din trafic în acest moment. Facem numeroase experimente. În timp, vom experimenta transformarea căutării AI într-una mai conversațională, integrarea ei dincolo de simpla călătorie și, în cele din urmă, vom analiza listările sponsorizate ca rezultat al acestui proces”, a declarat Chesky.

El a adăugat că Airbnb ar lua în considerare conceperea unei unități de publicitate care să se potrivească fluxului conversațional al căutării.

Airbnb vrea ca serviciul de suport pentru clienți să fie preluat treptat de AI

Chesky a spus că Airbnb intenționează să valorifice expertiza în domeniul AI a noului său director tehnic, Ahmad Al-Dahle (care a lucrat anterior la modelele Llama ale Meta), pentru a utiliza vastul său volum de date privind identitatea și recenziile, în scopul de a face aplicația mai utilă.

Airbnb susține că chatbot-ul său de asistență pentru clienți bazat pe AI, lansat anul trecut în America de Nord, gestionează în prezent o treime dintre problemele clienților fără a necesita nicio intervenție umană.

Chesky a menționat că există planuri pentru a le permite clienților să apeleze telefonic chatbot-ul AI pentru suport și pentru a extinde acoperirea lingvistică a serviciului de asistență pentru clienți.

„Peste un an, dacă vom avea succes, semnificativ mai mult de 30% dintre tichete vor fi gestionate de un agent de servicii pentru clienți personalizat, în mult mai multe limbi, în toate limbile în care avem agenți umani activi. Serviciul de asistență pentru clienți bazat pe AI nu va însemna doar chat, ci și voce”, a spus el.