Prima ieșire publică a noului lider suprem al Iranului: Jură răzbunare, strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată

Banner cu imaginea ayatollahului Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, afișat în Piața Enghelab din Teheran, pe 11 martie 2026. FOTO: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranul va răzbuna sângele martirilor săi, va menține strâmtoarea Ormuz închisă și va ataca bazele americane din regiunea Orientului Mijlociu, a transmis joi noul lider suprem Mojtaba Khamenei într-un comunicat citit la televiziunea de stat, în prima lui declarație de la preluarea funcției după uciderea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacurile americano-israeliene, informează Reuters, CNN și The Guardian.

În discursul său provocator, Khamenei a spus că Statele Unite trebuie să închidă toate bazele din regiune. Strâmtoarea Ormuz, care trece pe lângă coasta Iranului și furnizează o cincime din petrolul mondial, ar trebui să rămână închisă ca să fie exercitată presiune asupra inamicului, a spus el.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei nu a apărut în fața camerelor de filmat pentru prima lui declarație publică în calitate de noul lider suprem al Iranului – un prezentator de știri a citit comunicatul lui cu voce tare la televiziunea de stat.

Iranul dorește relații bune cu țările vecine, a spus Mojtaba Khamenei, și le-a cerut să închidă bazele SUA, pentru că acestea sunt țintele Iranului.

Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă

Declarația reiterează afirmațiile potrivit cărora Iranul vizează doar bazele americane din regiune, insistând că acestea trebuie închise.

Comunicatul precizează, de asemenea, că atacurile asupra țărilor vecine Iranului, din Golf, vor continua.

„Trimitem un mesaj liderilor din regiune și subliniem că vom avea relații bune cu țările din jurul nostru”, se afirmă în declarație, potrivit Sky News.

Comunicatul adaugă: „Însă existența bazelor americane în unele dintre aceste țări și utilizarea lor pentru a ataca Iranul nu sunt în beneficiul regiunii și trebuie închise. Așa cum am spus, nu suntem dușmani ai țărilor din jurul nostru și vizăm doar bazele americane.”

Închiderea Strâmtorii Ormuz va continua să fie utilizată ca instrument de presiune asupra SUA și Israelului, mai afirmă comunicatul.

„Mi-am pierdut tatăl, mi-am pierdut soția”: noul lider suprem jură răzbunare

De asemenea, declarația lui Mojtaba Khamenei face apel la unitate în rândul populației iraniene și recunoaște tensiunea pe care aceasta a resimțit-o.

„Trebuie să protejăm această unitate, iar acest lucru este posibil numai atunci când suntem împreună și găsim un teren comun”, mai scrie în comunicatul citit la televiziunea de stat.

Mojtaba Khamenei a mulțumit „poporului iranian din toate păturile sociale care s-a opus inamicului”.

Liderul suprem a transmis condoleanțe persoanelor care „și-au pierdut persoanele dragi în timpul războiului”, afirmând că daunele vor fi compensate.

„Mi-am pierdut tatăl, soția”

Declarația lui Khamenei face legătura între acest lucru și propria lui experiență, întrucât tatăl său, fostul lider suprem, și o parte din familia lui au fost uciși în atacurile americane și israeliene.

Comunicatul mai afirmă:

„ Este ceva ce împărtășesc cu oamenii care și-au pierdut persoanele dragi, pentru că eu mi-am pierdut tatăl, mi-am pierdut soția.

Sora mea și-a pierdut copilul, precum și soțul, care a fost martirizat.

Dar ceea ce ne ajută să îndurăm toate aceste greutăți este să avem încredere în mila lui Allah și să știm că răbdarea va rezolva totul.

Vă asigur pe toți că nu vom ignora faptul că ne vom răzbuna martirii.

Nu este vorba doar despre faptul că l-au martirizat pe liderul nostru suprem.

Și nu este vorba doar despre el, ci despre fiecare compatriot care a fost ucis în timpul războiului recent.”

Liderul suprem: Trebuie să primim despăgubiri pentru daunele suferite

Declarația lui Mojtaba Khamenei solicită și despăgubiri pentru pagubele suferite în timpul războiului.

„Daunele și bunurile personale ale persoanelor care au fost afectate în timpul războiului trebuie despăgubite”, menționează comunicatul.

„Vom cere despăgubiri. Și dacă nu vor accepta, le vom confisca bunurile”, a afirmat Mojtaba Khamenei.

„Și dacă nu vor accepta, le vom distruge bunurile”, a amenințat el.

Afirmațiile fac ecou celor trei condiții pentru pace stabilite ieri de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care includeau și despăgubirile ca cerință cheie.

Nave lovite în Golf

Joi, două tancuri petroliere au luat foc într-un port irakian după ce au fost lovite de bărci suspectate că au fost încărcate cu explozibili iranieni, evenimente care marchează o intensificare a atacurilor care au întrerupt aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu și au contrazis afirmația președintelui american Donald Trump că „a câștigat” războiul pe care l-a declanșat în urmă cu două săptămâni.

Imaginile verificate de Reuters ca fiind filmate de pe țărmul portului Basra au arătat nave cuprinse de flăcări uriașe care au luminat cerul nopții, după atacurile pe care autoritățile irakiene le-au atribuit bărcilor iraniene. Cel puțin un membru al unui echipaj a fost ucis.

Cu câteva ore mai devreme, alte trei nave fuseseră lovite în Golf. Garda Revoluționară Iraniană și-a asumat responsabilitatea pentru cel puțin unul dintre aceste atacuri, asupra unei nave cargo thailandeze care a fost incendiată, despre care Garda a afirmat că nu a respectat ordinele sale.

O altă navă de transport a raportat că a fost lovită de un proiectil necunoscut în apropierea Emiratelor Arabe Unite joi.

Aprovizionarea globală cu energie, întreruptă

Războiul care a început cu o campanie de bombardamente americane și israeliene la sfârșitul lunii februarie a ucis până acum aproximativ 2.000 de persoane și a provocat ceea ce Agenția Internațională pentru Energie descrie ca fiind cea mai mare întrerupere a aprovizionării globale cu energie din istorie.

Într-o sfidare a afirmațiilor Statelor Unite și Israelului – că au distrus o mare parte din stocul de arme cu rază lungă de acțiune al Iranului -, joi au fost raportate mai multe drone care zburau în Kuweit, Irak, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Oman.

Miliția libaneză Hezbollah, susținută de Iran, a lansat cea mai mare salvă de rachete asupra Israelului din timpul războiului, ceea ce a cauzat noi atacuri israeliene, de ripostă, asupra Beirutului.

Prețul petrolului a urcat din nou peste 100 de dolari pe baril, după ce scăzuse la începutul săptămânii, când Trump a declarat că războiul se va termina în curând.

Iranul a transmis că nu va permite transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută comercială de energie din lume, până când atacurile SUA și Israelului nu vor înceta.

Trump a spus „am câștigat”

Trump a încercat în repetate rânduri să calmeze piețele energetice în această săptămână, afirmând că majorarea prețurilor petrolului va fi de scurtă durată.

Însă el nu a explicat cum se va termina războiul și nici nu a prezentat un plan pentru redeschiderea strâmtorii blocate. Oficialii americani și israelieni afirmă că scopul este distrugerea programelor nucleare și de rachete ale Iranului, dar Trump a cerut și „capitularea necondiționată” a Teheranului și dreptul de a-i stabili noii liderii.

„Nu-ți place niciodată să spui prea devreme că ai câștigat. Noi (SUA, n.r.) am câștigat”, a declarat Trump miercuri, la un miting electoral în Hebron, Kentucky. „În prima oră s-a terminat totul”, a susținut liderul american.

Statele Unite „au distrus practic Iranul”, a spus el. Dar a adăugat: „Nu vrem să plecăm prea devreme, nu-i așa? Trebuie să terminăm treaba.”