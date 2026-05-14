Ajunsă în „Valea gastronomiei” din Italia, Prințesa Kate a învățat să prepare „tortelli”

Kate Middleton, prințesa de Wales, în timpul unei vizite la Agriturismo Al Vigneto, în Reggio Emilia, Italia, pe 14 mai 2026. FOTO: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Prințesa de Wales a învățat joi să prepare paste italienești în timpul unei vizite într-o comunitate situată într-o zonă deluroasă din așa-numita „Vale a gastronomiei” din nordul Italiei, o regiune cunoscută la nivel mondial pentru produse precum brânza Parmigiano Reggiano, scrie Reuters.

Kate, soția prințului William, moștenitorul tronului Regatului Unit, se află într-o vizită în Italia în cadrul acțiunilor ei dedicate dezvoltării copiilor, o temă centrală a agendei sale publice.

Miercuri, prințesa britanică a fost întâmpinată de sute de admiratori în Reggio Emilia, un oraș recunoscut la nivel internațional pentru abordarea sa specială în materie de educație a copiilor cu vârste mici.

Joi dimineață, prințesa Kate a vizitat o grădiniță locală și Centrul Remide, unde materialele care ar fi trebuit să devină deșeuri sunt reutilizate și transformate în instrumente de învățare pentru copii.

La ora prânzului, ea a învățat să prepare paste proaspete la ferma Al Vigneto, situată între orașele Reggio Emilia și Parma, potrivit Agerpres.

Sub îndrumarea bucătarului-șef Ivan Lampredi, prințesa Kate a învățat cum se prepară „tortelli”, un tip de paste umplute, un preparat tipic pentru această regiune italiană, de obicei umplute cu ricotta și ierburi aromatice, deși există și alte variante cu spanac, dovleac și anghinare.

Înainte să se întoarcă în Regatul Unit, prințesa britanică se va întâlni cu familii locale compuse din mai multe generații, învățând felul în care grija față de cei din jur, creativitatea și legăturile se transmit prin tradițiile de zi cu zi, precum gătitul, au declarat oficialii italieni.

Anul trecut, agenția culturală a ONU, UNESCO, a recunoscut gastronomia națională a Italiei ca „patrimoniu cultural imaterial” al omenirii, apreciind astfel practicile culinare transmise de-a lungul generațiilor.