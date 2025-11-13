Al Gore, la conferinţa ONU pentru climă: Omenirea folosește atmosfera ca pe o canalizare deschisă

Fostul vicepreședinte american Al Gore a declarat, într-un discurs susținut la Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, desfășurată în Brazilia, că este „la propriu o nebunie” faptul că omenirea continuă să utilizeze greșit atmosfera, relatează agențiile de presă DPA și Agerpres.

Adresându-se delegaților la summitul climatic, cunoscut sub numele de COP30, Gore a declarat că 175 de milioane de tone de gaze cu efect de seră dăunătoare climei sunt eliberate în aer în fiecare an.

„Trebuie să ne adaptăm, precum și să atenuăm, dar trebuie să fim și realiști că, dacă permitem ca această nebunie să continue, să folosim cerul ca o canalizare deschisă, va fi foarte dificil să ne adaptăm la unele lucruri”, a insistat Gore.

Această reuniune de proporții are loc la 10 ani după Acordul de la Paris privind clima, considerat istoric la acea vreme. Atunci, comunitatea internațională a convenit să limiteze încălzirea globală cât mai aproape posibil de 1,5 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială.

Însă, conform unei prognoze actuale a Organizației Națiunilor Unite, cu politicile climatice existente, lumea este pe cale să atingă o încălzire de 2,8 grade Celsius.

A 30-a Conferință a ONU privind Schimbările Climatice a început luni la Belem, unde peste 190 de țări poartă aproape două săptămâni de discuții privind abordarea crizei climatice.

Accentul principal al lui Gore la summit a fost discutarea inițiativei Climate Trace, pe care a cofondat-o. Este vorba despre o coaliție non-profit de organizații urmărește emisiile de gaze cu efect de seră și alți poluanți.

Al Gore, care a fost vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui Bill Clinton, a fost distins în 2007 cu premiul Nobel pentru Pace, în semn de recunoaștere a eforturilor sale de a atrage atenția asupra consecințelor dramatice ale schimbărilor climatice. Este autorul cărții „An Inconvenient Truth” (Un adevăr incomod), care a devenit subiectul unui documentar premiat cu Oscar.