Al șaselea avion american Boeing Stratotanker a ajuns la București. Avioanele de realimentare din România au efectuat a doua misiune

Forțele Aeriene Americane au trimis la București al șaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker, folosit pentru misiuni de realimentare aeriană, potrivit site-ului specializat în știri din domeniul aviației, Boarding Pass.

Avionul a zburat spre capitala României de la o bază aeriană din apropierea orașului Meridian (Mississippi, SUA) și a aterizat la București în dimineața zilei de duminică.

În 11 martie, România a aprobat în CSAT și apoi în Parlament cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de luptă la bază aeriană din Marea Neagră pentru a ajuta la operațiunile militare din Orientul Mijlociu.

A doua misiune a avioanelor de realimentare americane staționate în România

Trei din cele cinci trimise până acum au efectuat joi noapte primele misiuni de realimentare aeriană, potrivit aceleiași surse.

Similar, trei avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane au efectuat în noaptea trecută misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediteraneene.

La fel ca misiunile de vineri, şi acestea au avut o durată de circa şase ore, precizează Boarding Pass.

Ce sunt avioanele Boeing KC-135 Stratotanker trimise de SUA în România

Primele avioane cisternă americane Boeing KC-135 Stratotanker au ajuns la finalul săptămânii trecute în România, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. Este vorba despre aeronave care pot transporta peste 90 de tone de combustibil. Mare parte dintre avioanele cisternă trimise de SUA în România vor staționa la Baza Mihail Kogălniceanu

Având o lungime de 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri, Boeing KC-135 Stratotanker este propulsat de patru motoare cu reacție și are o capacitate de încărcare de peste 38 de tone, în funcție de configurația lui.

KC-135, construit în anii 1950 și începutul anilor 1960, a servit drept coloană vertebrală a flotei militare americane de realimentare aeriană și este esențial pentru ca aeronavele de luptă să îndeplinească misiuni fără a fi nevoite să aterizeze.