Al treilea deces la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Ce spune conducerea despre cauzele morții

Un al treilea deces în rândul angajaților de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Este vorba despre un brancardier în vârstă de 54 de ani care a murit la începutul acestei săptămâni, potrivit News.ro.

Managerul spitalului, Daniel Timofte, a afirmat, joi, că cele trei decese au survenit din cauze medicale şi că nu ar fi vorba despre o suprasolicitare la locul de muncă.

„În urma evaluărilor interne şi a informaţiilor disponibile, cauzele deceselor sunt legate de afecţiuni medicale care nu au nicio legătură cu activitatea profesională desfăşurată în spital. Speculaţiile privind o posibilă suprasolicitare nu se confirmă şi sunt neîntemeiate. Spitalul cooperează cu autorităţile abilitate pentru clarficarea aspectelor legate de aceste evenimente”, a declarat joi, managerul Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, Daniel Timofte.

Doi medici rezidenţi de la Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie (IGH) din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi au murit la un interval de două săptămâni.

Potrivit conducerii spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, unul dintre medicii rezidenţi, care a decedat duminica trecută, urma un tratament medical, el fiind de câteva luni în evidenţele Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi.

Cauzele decesului acestuia ar urma să fie stabilite de Institutul de Medicină Legală din Iaşi, cercetări în acest caz fiind demarate şi de poliţişti.

Celălalt deces, al unui medic rezident originar din Bârlad, judeţul Vaslui, a survenit pe 28 martie. El a murit în timp ce se afla acasă, iar surse medicale afirmă că tânărul ar fi avut şi el probleme de sănătate.

Un brancardier de 54 de ani din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon a murit la începutul acestei săptămâni, după ce a suferit un infarct la scurt timp după ce a ieşit din tură.

În cursul zilei de joi, la intrarea în spitalul Sfântul Spiridon a fost arborat steagul negru de doliu.

Anchetă în curs

Autoritățile ieșene verifică în ce condiții au murit cei doi medici rezidenți de la Institutul de Gastroenteorologie și Hepatologie din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. În timp ce polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, ITM a declanșat un amplu control la unitatea medicală.

„Ne-am autosesizat în urma relatărilor din presă. Am demarat procedura, urmăm pașii unui control de fond. Până în prezent nu am avut sesizări de la Spitalul Sfântul Spiridon. Am primit de la alte spitale plângeri privind încălcarea timpilor de lucru. În medie, primim o astfel de sesizare o dată la trei luni. Unele se confirmă, altele nu”, a declarat pentru HotNews,ro, șeful ITM Iași, Costel Grojdea.

Șefa Institutului de Gastroenteorologie Iași, prof. dr. Anca Trifan, a precizat că întreaga instituție este marcată de această tragedie și a anunțat că va analiza în perioada următoare întreaga situație pentru a evalua încărcarea rezidenților și pentru a vedea ce se poate face pentru evaluarea stării acestora de sănătate.

Sursă foto: Dreamstime.com