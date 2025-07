Alai de oficialități la ziua de naștere a Patriarhului Daniel. Mesaje transmise Preafericitului de către instituții-cheie

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Daniel, a împlinit marți 74 de ani, cu acest prilej fiind organizat un eveniment în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, în cadrul căruia Preafericitul Părinte a primit o serie de felicitări din partea reprezentanților de rang înalt ai statului român și ai unor instituții publice, scriu Agerpres și Ziarul Lumina.

Anterior, la Catedrala Patriarhală, a fost săvârșită, după Sfânta Liturghie, o slujbă Te Deum.

Mesaje de felicitare pentru Patriarhul Daniel au fost adresate de:

președintele Nicușor Dan;

Mircea Abrudean, președintele Senatului;

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților;

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care a prezentat mesajul premierului Ilie Bolojan;

Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte;

Gheorghe Stan, judecător CCR, care a prezentat mesajul președintei Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu;

Mirela Călugăreanu, președinta Curții de Conturi a României;

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei,

și prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București.

Patriarhul Daniel: „Noi promovăm o politică națională”

„Doresc să exprim mulțumiri tuturor celor care au adresat mesaje frumoase și substanțiale, foarte încurajatoare. Aceste felicitări le considerăm ca o încurajare în lucrarea noastră, împreună cu Sfântul Sinod și împreună cu toate instituțiile Bisericii. În mod deosebit, dorim să reamintim faptul că, potrivit Legii cultelor, cultele recunoscute în România sunt «factori ai păcii sociale». (…) Ca și Armata, Biserica Ortodoxă Română a mers în ultimii 25 de ani pe principiul neutralității partinice, care nu înseamnă, însă, indiferență. Suntem neutri, dar nu indiferenți la ceea ce se întâmplă. Această neutralitate permite ca fiii și fiicele Bisericii să se poată exprima liber, ca cetățeni responsabili. Însă, atunci când e nevoie de reconciliere, de promovarea unității naționale, este important ca preotul, în calitate de părinte spiritual într-o comunitate, să fie un factor al păcii sociale. De aceea, noi nu promovăm o politică partinică, dar promovăm o politică națională”, a spus Patriarhul Daniel.

Preafericitul Părinte Daniel a amintit că, în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul aniversării Centenarului ridicării BOR la rangul de Patriarhie, urmează să fie sfințită Catedrala Mântuirii Neamului.

„Catedrala Mântuirii Neamului este numită și națională pentru că este închinată eroilor români. Ea are ca hram principal Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor. Această catedrală are o semnificație deodată religioasă și patriotică, națională. Fiindcă a trebuit să onorăm în mod special eroii români din toate timpurile și din toate locurile, în loc de nouă clopote am făcut numai șase, pentru ca unul dintre aceste clopote să fie clopotul eroilor români, de 25 de tone. (…) Al doilea hram al Catedralei este Sfântul Apostol Andrei, părintele spiritual al românilor. Aceste două hramuri, care sunt și zile de sărbătoare, sunt semnificative pentru această catedrală. (…) Catedrala are cea mai mare suprafață de pictură bizantină. Noi am dorit să facem pictură bizantină, dar nu în frescă, ci în mozaic, care este mai durabilă”, a transmis Patriarhul BOR.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești din comuna Bara, județul Timiș. La Sfântul Botez a primit numele Dan-Ilie.

Mesajul lui Nicușor Dan

„Este o mare onoare pentru mine să fiu azi aici. Încep prin a vă spune «La mulți ani!» și a vă ura sănătate și putere de muncă în întreprinderea pe care o desfășurați. Eu nu vreau să vorbesc de partea sacră a Bisericii, însă pot să spun câteva cuvinte despre rolul Bisericii în societate. În primul rând, cred că societatea noastră, și nu numai cea românească, trăiește într-o confuzie de valori. Și aici rolul Bisericii este foarte important în a ține un echilibru în societate. Vorbim de valori cum ar fi să ai cuvânt, să nu minți, să-ți iubești aproapele, să-ți respecți părinții, tradițiile. Acestea sunt valori pe care Biserica reușește să le propage în societate”, a transmis președintele Nicușor Dan.

„Trăim, de asemenea, un moment în societatea românească de tensiune și de oarecare revărsare de ură între categorii sociale și aici, tot timpul, Biserica a transmis mesajul potrivit: «Iubește-ți aproapele chiar dacă opinia lui nu este opinia ta!» și cred că toți, ca societate, trebuie să mergem în această direcție. Nu în ultimul rând, trăim de câțiva ani momente complicate, incertitudini și Biserica a transmis speranță, speranța fiind foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Pentru toate aceste lucruri bune pe care Biserica le face în societate, un merit revine conducătorului ei, drept care încă o dată vă doresc sănătate și putere de muncă ca să continuați ceea ce faceți pentru România”, a mai spus șeful statului.

Grindeanu a salutat „contribuția exemplară pentru întreaga societate” a BOR

„Este o onoare și o mare bucurie să vă adresez astăzi sincere felicitări, însoțite de cele mai alese gânduri cu ocazia aniversării Preafericirii Voastre. Vă rog să primiți, în egală măsură, profunda prețuire pentru angajamentul puternic și implicarea neobosită pe care le manifestați permanent atât în păstorirea creștinilor ortodocși din țara noastră, cât și a celor de peste hotare, precum și pentru bogata activitate pe care o dedicați binelui comun sub semnul iubirii față de semeni, al empatiei și al solidarității”, a spus Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

„Misiunea prodigioasă asumată de Biserica Ortodoxă Română, ca pilon fundamental al spiritualității și identității naționale, are, sub înalta îndrumare a Preafericirii Voastre, o contribuție exemplară pentru întreaga societate în contextul complicat generat de provocările atât de numeroase și de complexe ale prezentului. La acest moment de sărbătoare vă asigurăm de întregul sprijin pentru inițiativele și proiectele pe care le promovați cu înțelepciune, echilibru, dar și cu spirit vizionar, nu doar în plan pastoral-misionar, ci și în sfera social-filantropică, culturală și educațională, spre folosul întregului popor român. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască mulți și binecuvântați ani cu sănătate, pace și bucurie, spre împlinirea pe mai departe a nobilei misiuni la care ați fost chemat!”

Mesajul șefei CCR, transmis de judecătorul Gheorghe Stan

„Curtea Constituțională a României exprimă sinceră apreciere pentru invitația de a fi reprezentată la acest moment aniversar cu profundă încărcătură spirituală și simbolică pentru întreaga comunitate a Bisericii Ortodoxe Române. Prezența la această sărbătoare este înțeleasă ca un semn de respect reciproc între două instituții care, fiecare în domeniul său, sunt chemate să contribuie la buna rânduială a societății. Pe de o parte, Biserica Ortodoxă Română, chemată să asigure dezvoltarea spirituală a enoriașilor, iar, pe de altă parte, Curtea Constituțională a României, chemată să vegheze la protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Această zi aniversară constituie, în mod firesc, un prilej de recunoștință pentru înțelepciunea și echilibrul cu care Preafericirea Voastră ați condus Biserica Ortodoxă Română în perioade marcate de transformări profunde, dar și de provocări persistente. Sub îndrumarea Preafericirii Voastre, Biserica a oferit nu doar sprijin spiritual credincioșilor, ci și un reper moral pentru întreaga societate. Pentru Curtea Constituțională este de o importanță deosebită faptul că Biserica Ortodoxă Română, sub îndrumarea Preafericirii Voastre, a avut o poziție constant caracterizată de echilibru și atașament față de valorile democratice și constituționale ale statului român”, a transmis președinta Curţii Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu.

Mesajul acesteia a fost citit de către judecătorul Gheorghe Stan.

„Curtea Constituțională transmite cu acest prilej cele mai respectuoase felicitări și urări de sănătate și tărie Preafericirii Voastre, alături de speranța că activitatea spirituală și comunitară a Bisericii Ortodoxe Române să continue a se desfășura cu aceeași deschidere față de provocările contemporane. Implicarea activă a Bisericii în viața comunităților prin sprijinirea educației, a asistenței sociale sau a vieții culturale este o dovadă a relevanței continue a acestei instituții într-o societate modernă. Potrivit legii fundamentale, Statul român garantează libertatea religioasă și autonomia cultelor. Acest principiu consfințește o relație de respect reciproc între Stat și cultele religioase, fiecare contribuind la consolidarea valorilor comune ale demnității, responsabilității și coeziunii sociale. Astfel, separarea și colaborarea loială dintre Stat și cultele religioase nu este doar posibilă, ci și necesară pentru a răspunde nevoilor reale ale societății. În mod constant, Biserica Ortodoxă Română a dovedit capacitatea de a fi un factor de echilibru și coeziune, oferind orientare spirituală, fără a se substitui vocilor democratice, dar aducând în spațiul public o dimensiune esențială, aceea a sensului istoric și a memoriei colective. Prin vocea Preafericirii Voastre, Biserica a reamintit societății că în centrul oricărei ordini autentice se află omul cu demnitatea, libertatea și nevoile sale profunde. Curtea Constituțională își reafirmă, cu acest prilej, considerația față de rolul pe care Biserica Ortodoxă Română, sub îndrumarea Preafericirii Voastre, îl împlinește în viața spirituală, socială și morală a națiunii. Autoritatea constituțională și autoritatea spirituală, deși aparțin unor domenii distincte, sunt chemate fiecare în mod propriu să vegheze la păstrarea unei ordini drepte și la întărirea încrederii în instituții și comunitate. În acest sens, vă dorim să continuați să îndrumați Biserica Ortodoxă Română pe aceeași cale înțeleaptă, asigurându-vă de colaborarea loială a Curții Constituționale a României. La mulți ani, Preafericirea Voastră!”, a mai transmis Elena-Simina Tănăsescu.