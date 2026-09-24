Alarmă la vârful UE: Vânzările de mașini hibride chinezești au explodat în Europa după ce Bruxelles-ul a taxat doar electricele

Constructorii europeni se confruntă cu o presiune majoră din cauza mașinilor hibride sosite din China.

Vânzările de mașini hibride chinezești au crescut vertiginos în UE în ultimii patru ani și jumătate, arată date recente. Această evoluție subliniază îngrijorările tot mai mari de la Bruxelles cu privire la viitorul industriei auto europene, potrivit The Guardian.

În anul 2022, în UE s-au vândut doar 659 de autoturisme complet hibride fabricate în China. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a impus în 2024 tarife antisubvenție asupra autoturismelor complet electrice din China. După această măsură, vânzările de autoturisme hibride au crescut vertiginos. Ele au atins numărul de 160.662 de unități în primele șapte luni ale acestui an.

Datele Eurostat arată că vânzările de vehicule hibride reîncărcabile fabricate în China au crescut, de asemenea, vertiginos. Volumul acestora a urcat de la 56.706 unități vândute în 2022 la 217.764 de unități în perioada ianuarie-iulie a acestui an.

Ce a cerut Bruxelles-ul

Numărul de vehicule hibride chinezești aflate în circulație îngrijorează acum industria auto și Bruxelles-ul. Din acest motiv, Uniunea Europeană a solicitat Chinei să își reducă voluntar exporturile de vehicule hibride către UE.

Măsura este cerută sub amenințarea unor măsuri de protecție, probabil sub forma unor cote, scrie sursa citată.

Cifrele publicate recent de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA) arată că autovehiculele hibride reprezintă acum aproape 37% din piața totală. În același timp, autovehiculele electrice reprezintă puțin peste 21% din piață.

Datele ACEA au arătat că trei producători chinezi – BYD, Chery și Leapmotor – au înregistrat progrese semnificative. Aceștia au raportat o creștere de trei cifre în UE. O a patra companie, Geely, a înregistrat o creștere constantă de 8% în primele opt luni ale anului. Geely rămâne cea mai populară marcă chineză din UE, cu 205.000 de autoturisme vândute în această perioadă.

BYD se apropie de Geely. Vânzările sale au înregistrat o creștere fulminantă de 163% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 177.000 de unități vândute. Ambele companii, alături de un al cincilea producător chinez, SAIC, se află acum cu mult în fața companiei Tesla a lui Elon Musk. Tesla a vândut 142.000 de autoturisme în întreaga Uniune Europeană în primele șapte luni ale anului.

Salt masiv al electricelor în Europa

Vânzările de mașini electrice cresc rapid în anumite părți ale Europei. În Germania, acestea au crescut cu 75% și au înregistrat 69.000 de unități în august. În Franța, vânzările au crescut cu 112%. În Slovenia, avansul a fost de 266%. În comparație, Marea Britanie a înregistrat o creștere de 27% în luna august, cu un total de 28.000 de vehicule electrice vândute. În Irlanda, creșterea a fost de doar 7%, cu 2.200 de unități.

La începutul acestei luni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris deficitul comercial dintre Uniunea Europeană și China ca fiind ajuns la un „punct de cotitură” nesustenabil. Acest deficit se ridică acum la 1,18 miliarde de euro pe zi.

Comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic și omologul său chinez, Wang Wentao, se vor întâlni pe 8 și 9 octombrie. Cei doi oficiali vor încerca să ajungă la un armistițiu comercial.