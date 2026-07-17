Alegeri anticipate: în tabere opuse, votanții AUR și cei ai USR au totuși ceva în comun. Date dintr-un sondaj de opinie recent

Niciun bazin electoral nu are o soluție preferată pentru ieșirea din criză, potrivit datelor din cel mai recent barometru al Agenției de Rating Politic. Cu toate acestea o variantă a adunat cele mai multe dintre opțiunile respondenților care au votat cu AUR sau cu USR. E varianta anticipatelor.

Sondajul realizat de Agenția de Rating Politic (ART) a fost efectuat în perioada 30 iunie- 3 iulie, telefonic și online, pe un eșantion de 1.774 de persoane. Eroarea statistică la nivel național este de 2,8 la sută.

Ce arată datele sondajului

Potrivit cercetării sociologice, varianta anticipatelor este dorită mai mult de alegătorii USR și cei ai AUR.

Alegerile înainte de termen au fost indicate drept soluție de 34,7 la sută dintre cei care s-au declarat alegători USR.

Următoarele variante indicate au fost guvernul tehnocrat, un guvern PSD și un guvern PNL+USR+UDMR care să guverneze pe rând și un guvern minoritar PNL+USR votat de AUR, toate cu o cotă de 13,7 la sută. Cât privește această ultimă variantă este de precizat că liderii PNL și USR au exclus susținerea AUR pentru un nou guvern.

Alegerile anticipate sunt prima opțiune și pentru alegătorii AUR care le indică într-un procent mult mai mare, 49,3 la sută. O a doua variantă a ieșirii din criză este un guvern PSD-AUR – 17,7 la sută.

Profilul românilor care vor anticipate

33,2 la sută dintre respondenții la sondajul ART susțin soluția anticipatelor pentru ieșirea din criză.

Alegerile înainte de termen sunt dorite mai mult de românii peste 30 de ani, cu susținere mai puternică odată cu creșterea vârstei, potrivit datelor ART, la solicitarea HotNews.

Din totalul respondenților la sondaj cei cu vârste între:

18 și 29 de ani au indicat anticipate în procent de 20,9%.

30 și 39 de ani au indicat anticipate în procent de 29,6%

40 și 49 de ani au indicat anticipate în procent de 38,6%

50 și 59 de ani au indicat anticipate în procent de 35,2%

60+ au indicat anticipate în procent de 37,8%

Respondenții din mediul urban văd mai degrabă anticipatele ca o soluție de ieșire din criză, 33,6 la sută, în timp ce alegătorii din mediul rural optează pentru această variantă în proporție de 32,5 la sută.

Ideea anticipatelor este răspândită printre respondenții care au un nivel de educație:

liceu – 35,7%

peste liceu – 31,4%

sub liceu – 28,5%.

În ceea ce privește situația economică a celor care au răspuns la chestionarul ART, soluția alegerilor înainte de termen este mai prezentă între respondenții pentru care:

veniturile nu ajung de la o lună la alta – 36,5%

veniturile ajung la fix, dar nu rămâne nimic – 33,1%

veniturile ajung și pot economisi/investi/merge în vacanțe – 32,1%.

De la începutul crizei politice AUR a susținut că alegerile anticipate sunt soluția pentru ieșirea din criza politică de după moțiunea de cenzură. De asemenea, USR a marșat pe această idee pe care în ultima săptămână a preluat-o și PNL.