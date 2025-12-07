Alegeri București. Daniel Băluță: Cetățenii știu de fiecare dată ce e mai bine pentru ei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a susținut, duminică, după ce a votat, că Bucureștiul „este dominat de ceartă, scandal și haos”, iar „aceste lucruri trebuie să înceteze”.

„Le multumesc din suflet bucureștenilor care participă azi la vot. În sfârșit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează: banii europeni, metroul, tramvaiul, scolile, spitalele, copiii. Toate acestea contează. Mai presus de acestea este vorba despre oameni (…). Acest oraș e dominat de ceartă, de scandal și de haos. Lucrurile acestea trebuie să înceteze”, a spus primarul PSD al Sectorului 4, care candidează astăzi pentru Primăria Capitalei.

El i-a îndemnat pe bucureșteni, „mai ales pe cetățenii din Sectorul 4”, să meargă la vot în număr cat mai mare.