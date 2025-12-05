ALEGERI BUCUREȘTI: Nu sfătuiesc pe nimeni cu cine să voteze, votul e o afacere între mine și candidat, dar voi vota uitându-mă la acest clasament

La alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie, se votează nu doar pentru traficul din oraș, încălzirea din case și investiții în spitale și școli, ci și pentru cum se pot îmbunătăți aceste lucruri în următorii ani, în condițiile în care trăim cea mai mare revoluție din istoria lumii: cea adusă de Inteligența Artificială. Pe ce loc este România în primele 36 de țări ale lumii?

Schimbările aduse de Inteligența Artificială în materie de locuri de muncă, gospodărirea orașelor și viața de zi cu zi vor fi chiar mai mari decât cele produse de revoluția industrială. O spun oameni care chiar știu ce vorbesc și ce fac, precum Craig Mundie, fostul director de cercetare și strategie la Microsoft.

La 1800, înainte de revoluția industrială, Londra avea 1 milion de locuitori. Câteva decenii mai târziu, devenise cel mai mare oraș al lumii, cu aproape 6 milioane de locuitori. Problemele de gestionat deveniseră cu totul altele. Astăzi, șocul va fi mai mare.

Supraviețuirea noastră depinde de capacitatea noastră de a alege

Mundie crede că AI înseamnă că „mutăm granița cogniției de la ceea ce oamenii pot imagina și programa la ceea ce computerele pot descoperi, imagina și proiecta singure”. În aceste condiții, capacitatea noastră de a supraviețui și prospera depinde de discernământul de a eleva la conducere, în politică, în companii și în comunități, oameni care să cultive în mod responsabil și inteligent relația cu epoca Inteligenței Artificiale.

La alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, putem vota din rărunchi, din credință, din sentiment – foarte bine, fiecare are dreptul la propria opțiune. Dar nu alegem în orice timp, nu suntem într-un moment obișnuit, pentru noi și pentru oraș. Lumea e răscolită nu doar de război, ci de toate întrebările care vin. E important unde ne plasăm: în cunoaștere sau în ignoranță? În cooperare sau în „care pe care”? În ură sau în educație?

Unde suntem în Global AI Vibrancy Ranking

Există un clasament global al dinamismului Inteligenței Artificiale (Global AI Vibrancy Ranking). Ierarhia pornește de la un raport extrem de complex al Universității Stanford, la care s-au adăugat și alte criterii. În total, țările sunt ierarhizate, în materie de dezvoltare AI, după 42 de indicatori.

România nu e în primele 10 țări ca perspective AI, ar fi și nerezonabil să pretindem acest lucru. Aici intră SUA, de departe numărul 1, China pe 2, apoi vin India, Coreea de Sud, Marea Britanie, Singapore, Spania și Emiratele Arabe Unite.

Sunt luate în calcul investițiile private, locurile de muncă în domeniul AI, talentele umane, lucrări de cercetare și puterea politicilor naționale în domeniul Inteligenței Artificiale.

În primii 36?

Dar poate că suntem în primii 20, având în vedere că în acest segment Luxemburg e pe 12 și Finlanda pe 18. Finlanda are 5,6 milioane de locuitori, Luxemburg are 700.000 de locuitori. România are 19 milioane. Dar nu suntem nici în primii 20.

În fine, în primele 36, unde intră Malaezia, Estonia, Polonia și Austria, poate că intrăm și noi. Nu intrăm deloc.

Cartierul tehnologic Pipera – mândria Bucureștiului

România nu există în clasamentul global al dinamismului Inteligenței Artificiale. Bucureștiul se laudă cu sedii IBM, Amazon, cu ferme de IT-iști, cu un cartier întreg de tehnologie, pe fosta platformă industrială Pipera.

Numai că acestea erau investițiile de acum un deceniu.

Astăzi, în 2025 Global AI Vibrancy Ranking suntem amintiți prin concluziile unui studiu „realizat de cercetători români pe un eșantion de 233 de angajați, care a arătat că organizațiile cu un nivel ridicat de integrare a IA au înregistrat o probabilitate de 72% de îmbunătățiri semnificative ale productivității, comparativ cu doar 3,4% în cazul celor cu un nivel minim de integrare a Inteligenței Artificiale”. Știm, așadar, ce se întâmplă deja.

Și, uneori, investim. Într-un clasament al investițiilor publice în zonele AI, nu stăm atât de rău, suntem teoretic peste Ungaria, Irlanda sau Cehia în 2023. Dar unde s-au dus banii?

Nu atragem competențe AI din străinătate

Unde stăm rău e la numărul de diplome cu licență de IT și, mai ales, în mastere de IT. O consolare și un punct de plecare că femeile din România sunt printre primele din lume, ca număr față de bărbați, în zona IT-ului.

De asemenea, apărem cu una dintre cele mai mici cifre de creștere ale migrației talentelor din zona AI. România are 0,06%. Sub Cehia cu 0,7%, sub Lituania cu 0,56%, țări care nici ele nu au prins clasamentul integrat, cel de 36 de locuri. Dar țări care se străduiesc. Nu doar că stăm modest în domeniul care va decide viitorul lumii, dar nici nu ne străduim să atragem competențe din afară.

2025 alegeri București

Ne izolăm sau ne deschidem către ce se întâmplă în lume? Dăm credit cunoașterii sau scandalului? Între atâtea clasamente ale sondajelor alegerilor pentru Primăria Capitalei, fără să le bagatelizez, am ales un alt clasament, cel pe care-l găsiți mai jos.

În anii și deceniile care vin, vor trăi mai bine nu națiile și orașele care vor urla și se vor arăta cu degetul la infinit, ci cele care se îmbunătățesc, iau decizii în rețea, își confruntă opiniile și evoluează împreună în timp real. Soluțiile nu sunt în extremă, ci în sinteză.

Și mă gândesc cine este primarul care poate mișca Bucureștiul în direcția bună, pentru ceea ce se anunță, fie că noi o recunoaștem sau nu, cea mai mare schimbare tehnologică și socială care vine.