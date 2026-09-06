Alegeri în Germania. A început numărătoare inversă pentru Merz. Când se află rezultatul scutinului crucial din Saxonia-Anhalt

Germania a construit un zid de protecție împotriva extremei drepte, însă acesta este pe punctul de a se prăbuși, comentează Politico.

Duminică, alegătorii din Saxonia-Anhalt vor alege un nou parlament regional, iar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) are șanse să câștige majoritatea absolută și să preia, pentru prima dată, controlul asupra guvernului unui land german.

Victoria în scrutinul de duminică ar conferi partidului AfD controlul asupra școlilor, poliției și serviciului de informații al landului.

Secțiile de votare s-au deschis duminică dimineață la ora locală 8:00 în landul din estul Germaniei, în scrutinul în care AfD este favoritul clar, informează dpa și Agerpres.

Aproape 1,7 milioane de alegători au timp până la ora 18:00 (16:00 GMT) să-și aleagă reprezentanții în aceste alegeri cruciale pentru coaliția federală a cancelarului conservator din ce în ce mai nepopular, Friedrich Merz, notează AFP.

Apoi începe numărătoarea voturilor, iar ofițerul de circumscripție electorală așteaptă un rezultat final provizoriu luni dimineață devreme.

Alegătorii aleg un nou parlament de land în Magdeburg. Aceștia au un prim vot pentru un candidat direct și un al doilea vot pentru un partid.

Parlamentul alege apoi un premier de land la o dată ulterioară.

Toate sondajele de opinie arată că AfD se află cu mult înaintea creștin-democraților (conservatori).