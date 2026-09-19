Alegeri în Rusia: Imaginile cu Putin la votul online au devenit virale. Detaliul neașteptat din biroul de la Kremlin

Președintele rus și-a exprimat opțiunea prin vot electronic vineri, în cadrul alegerilor pentru Duma de Stat, scrutin desfășurat în perioada 18-20 septembrie.

Momentul în care Vladimir Putin și-a exercitat dreptul de vot a fost publicat oficial de Administrația Prezidențială rusă. Imaginile au declanșat însă un val de reacții ironice și meme-uri pe rețelele sociale.

În contrast total cu propaganda de la Moscova care laudă independența și avansul tehnologic al Rusiei, liderul rus a folosit la biroul de la Kremlin un mouse clasic cu fir, potrivit Metro.co.uk.

Putin a părut vizibil nefamiliarizat cu operarea unui calculator. „Nu ai cum să greșești”, spune el la un moment dat.

Apoi, el se apropie foarte mult de ecran. Liderul de la Kremlin se oprește câteva secunde pentru a citi textul, cu pumnul stâng strâns pe birou.

După finalizarea procesului, liderul rus schițează un zâmbet discret, aprobă din cap, își închide mapa și se ridică de la birou.

Jurnalistul bulgar Christo Grozev a scris pe X că Putin a folosit un calculator pe care era instalată o versiune de Windows fără licență. Acest detaliu a pornit o serie de glume.

„E la fel ca părinții mei când folosesc tehnologia modernă”, a comentat un utilizator. „E a treia oară în viața lui când folosește un mouse”, a scris altcineva în mediul online. „Poate cineva să activeze sistemul Windows al bătrânului? O putere nucleară și tot nu își permit o licență”, a scris ironic un alt utilizator.

Scrutinul parlamentar din Rusia a început vineri și se desfășoară pe parcursul a trei zile, fiind caracterizat de analiști ca un proces strict controlat, menit să consolideze puterea Kremlinului.