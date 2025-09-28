Alegeri parlamentare din Republica Moldova 2025. Secțiile de votare din țară s-au închis. Prezență de 51,91%, mai mare ca la parlamentarele din 2021

Secție de votare pentru alegerile parlamentare din Moldova, amenajată la București/ Foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Secțiile de votare s-au închis pe teritoriul Republicii Moldova, însă votarea continuă în secții amenajate în străinătate. Până la ora 21.00 au votat 1.591.445 de moldoveni, ceea ce reprezintă 51,91% din numărul total al alegătorilor.

Numărul alegătorilor din diaspora moldovenească a fost de 264.000 la ora 21.00, însă numărul acestora va crește întrucât procesul de votare va continua în orele următoare, în funcție de fusele orare ale țărilor în care au fost amenajate secții de votare.

În Moldova, prezența cea mai mare s-a înregistrat în capitala Chișinău și suburbiile sale, unde numărul votanților este de peste 375.000, adică 54,71%.

În Găgăuzia, nivelul prezenței a fost sub medie, de 45,33% , adică 58.320. alegători. Pe teritoriul Transnistriei au fost exprimate 12.266 voturi.

Prezența la scrutinul de astăzi este mai mare decât la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc pe 11 iulie 2021 atunci când, până la ora închiderii urnelor votaseră 1.463.443 de persoane, adică 48,16% din numărul alegătorilor.

În schimb, prezența la urne rămâne mai mică decât cea înregistrată în turul II al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2024 când numărul votanților înregistrat până la ora 21.00 a fost de 1.683.912, echivalent a 54,08% din numărul cetățenilor cu drept de vot.