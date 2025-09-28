Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, presa de la Moscova insistă pe scenariul posibilei anulări a acestor alegeri.

„Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a exclus posibilitatea anulării rezultatelor actualelor alegeri parlamentare din cauza acuzațiilor de imixtiune în procesul electoral”, scrie agenția de presă Tass.

„Știm că a existat o mare imixtiune, dar deciziile privind sancțiunile sunt luate de autoritățile competente. Am văzut anumite măsuri adoptate de Comisia Electorală Centrală chiar și în această săptămână”, a declarat Sandu după ce a vizitat o secție de votare, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre riscul anulării din cauza presupusei imixtiuni a Rusiei. La începutul acestei săptămâni, CEC a interzis participarea la alegeri a partidelor Inima Moldovei și Moldova Mare, acuzându-le de finanțarea încălcărilor. Decizia finală privind Moldova Mare necesită încă aprobarea instanței.

Tass îl citează și pe ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, cu o declarație anterioară. Acesta a descris actuala campanie electorală din Moldova ca fiind cea mai murdară pe care a întâlnit-o vreodată. El a subliniat „acuzațiile absolut nefondate” formulate de conducerea țării împotriva Rusiei. Ozerov a subliniat, de asemenea, că refuzul autorităților de a permite participarea unui număr de observatori străini, inclusiv cei din Rusia, pune la îndoială corectitudinea votului.

Publicația Izvestia îl citează pe un jurnalist,l Thomas Fazi, care susține că Moldova se confruntă cu un „scenariu ucrainean” din cauza faptului că este obligată să aleagă între Rusia și Occident.

„Tocmai obligarea Ucrainei să aleagă între Rusia și Occident a distrus-o. Acum UE și NATO încearcă să facă același lucru cu Moldova, cu sprijinul unor marionete precum [președintele moldovean Maia] Sandu”, a scris el pe platforma de socializare X (fosta Twitter).