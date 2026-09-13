Alegeri pline de suspans azi în Suedia, cu o egalitate aproape perfectă în ultimele sondaje. Care sunt cele două tabere

Va asista Suedia la revenirea stângii la putere? Sau la intrarea fulminantă a extremei drepte în guvern? Verdictul va fi dat duminică, la finalul unei campanii pline de un suspans s-a intensificat în ultimele zile, notează AFP.

Afișele electorale sunt în fața fiecărei școli, a fiecărei stații de metrou, a fiecărei stații de autobuz sau a fiecărui parc din capitala nordică: întregul Stockholm este acoperit de afișele principalilor candidați la aceste alegeri cruciale.

Pe de o parte, se află social-democrata Magdalena Andersson, lideră pentru scurs timp a țării (2021-2022) cu un caracter puternic, care visează la o revenire la conducerea guvernului.

Andersson, în vârstă de 50 de ani, a ocupat primul loc în sondaje timp de câteva luni în această campanie dominată de discuțiile legate de sănătate și puterea de cumpărare.

De cealaltă parte se află Ulf Kristersson, actualul prim-ministru de dreapta, care, de câteva zile, a început să creadă că va avea un nou mandat.

Obiectivul acestui lider în vârstă de 62 de ani? Să aibă încă patru ani pentru a „redă Suediei măreția sa”, a declarat el pentru France Presse, făcând aluzie la celebra frază a lui Donald Trump.

„Pe vremuri, eram cunoscuți mai ales pentru focurile de armă și crimele noastre ce aveau loc în fiecare. Astăzi, suntem recunoscuți pentru antreprenorii noștri cu un succes fulminant”, a susținut conservatorul, apărându-și bilanțul caracterizat de fermitate în materie de imigrație și de luptă împotriva criminalității, două axe majore ale mandatului său.

Egalitate aproape perfectă în sondaje

Timp de luni întregi, coaliția sa guvernamentală, constituită în 2022 și aliată cu extrema dreaptă în Parlament, era considerată perdantă în fața blocului de stânga.

Însă cele mai recente sondaje de opinie îi oferă câteva motive de speranță.

Un sondaj Ipsos comandat de cotidianul Dagens Nyheter plasa astfel cele două tabere la egalitate: 49% pentru dreapta, 49,3% pentru stânga.

„Știam cu toții că va fi un scrutin foarte strâns, am spus-o întotdeauna, așa se desfășoară de obicei alegerile în Suedia”, a spus social-democrata Magdalena Andersson în cadrul ultimului său miting de campanie, sâmbătă.

Extrema dreaptă ar putea intra în guvern

„Așadar, acum este rândul alegătorilor să decidă: preferă un guvern condus de mine? Sau unul dominat în totalitate” de extrema dreaptă?, a adăugat ea, o referire directă la un alt subiect care a fost în prim-plan în campania electorală.

Deja aliat cu Democrații Suediei în Parlament, premierul Kristersson a afirmat că va include această formațiune de extremă dreaptă în guvernul său în cazul unei victorii duminică.

Un motiv de bucurie pentru liderul său, Jimmie Åkesson, principalul artizan al „dez-diabolizării” partidului cu rădăcini neonaziste.

„Am câștigat deja!”, a exclamat sâmbătă acest bărbat de patruzeci de ani, în mijlocul unui ropot de aplauze din partea susținătorilor săi.

„Suedia devine mai sigură, mai bună, mai suedeză”, a subliniat el în timpul unui miting organizat într-un cartier din centrul Stockholmului, în ajunul alegerilor.

Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 08:00 (09:00 în România) și se închid la ora 20:00 (21:00 GMT), moment în care sunt așteptate două exit-poll-uri. Rezultate parțiale mai fiabile ar trebui să fie disponibile câteva ore mai târziu.

Aproape opt milioane de alegători sunt chemați la urne, iar mai mult de jumătate dintre ei au votat deja în avans.

Rata de participare este, în mod tradițional, foarte ridicată în această țară nordică cu 10,6 milioane de locuitori.