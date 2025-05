Alegeri prezidențiale 2025 turul 2. Regizorul Mihai Măniuțiu spune că votul de astăzi este „unic în cei 35 de ani de democrație”: „Este existențial pentru România”

Regizorul Mihai Măniuțiu, directorul Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, a declarat duminică pentru Antena 3 CNN că „votul nostru este existențial și esențial” și i-a îndemnat pe cetățeni să voteze.

El a descris ziua drept una „esențială”.

„Suntem în Ardeal, suntem mai lenți, dar (…) apele lente sunt adânci. Nu cred că nu ne vom atinge obiectivele ca vot. De ce cred că este important? Pentru că este unic acest vot în cei 35 de ani de democrație, este un vot existențial pentru România. „Existențial” înseamnă că România va avea un destin și va trăi în marea familiă europeană cu destinul euroatlantic sau se va rostogoli în vreo fundătură, habar n-am care și nici nu vreau să comentez asta, dar votul nostru este existențial și esențial. Așa că votați, votați, votați! Asta este puterea noastră și asta va da votului puterea numărului, ceea ce este esențial”, a declarat Mihai Măniuțiu.

Întrebat cum i-ar plăcea să arate România de luni încolo, regizorul a spus: „Asta este speranța mea, să rămânem împreună. Suntem, dacă rămânem împreună, un popor mare, un popor puternic, un popor creativ. Dacă vom rămâne dezbinați, vom fi doar o jumătate de popor”.

„O jumătate de popor nu e un popor, nu face cât un popor întreg, deci cred că este absolut esențial să se găsească căile de comunicare, de dialog și nu cred că ceea ce ne separă, cu cei mai mulți, nu poate fi trecut. Eu am speranța asta, întotdeauna am avut-o. Am traversat lungi perioade de marasm, și în comunism, nu mi-am pierdut niciodată speranța și, iată, s-a întâmplat”, a adăugat Mihai Măniuțiu.

Până la ora 18, au votat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale peste 9,97 milioane de persoane, reprezentând o prezență de 55,44%.