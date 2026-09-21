Alegerile din Rusia: Primele informații oficiale despre rezultate / Ce fel de majoritate va avea partidul lui Putin în Duma de Stat

Partidul lui Vladimir Putin a fost mare favorit la alegerile parlamentare de duminică, un scrutin marcat de atacuri cibernetice și drone.

Niciun partid care se opune războiului din Ucraina nu a fost autorizat să participe la aceste alegeri pentru Duma, camera inferioară a Parlamentului, primele de la începutul ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei din 2022.

Scrutinul s-a desfășurat și în teritoriile ucrainene ocupate și anexate ilegal de Rusia.

Majoritatea obținută îi va permite să modifice constituția

Conform rezultatelor oficiale transmise de agențiile de presă ruse după numărarea a trei sferturi din buletinele de vot, „Rusia Unită” a obținut 57,5% din voturi, comuniștii 14%, iar ultranaționaliștii LDPR 8,7%.

Formațiunea de la putere pare să fie pe cale să-și îmbunătățească semnificativ rezultatul din 2021 (49,8%) și, conform proiecțiilor agenției TASS, are deja asigurată menținerea majorității de două treimi dintre deputații din Duma, ceea ce îi permite să modifice constituția.

Autoritățile electorale s-au felicitat, de asemenea, pentru o participare în creștere (56,7%), în ciuda unui scrutin lipsit de suspans într-o țară în care exprimarea disidenței este reprimată sever.

În fața partidului de la Kremlin, au fost autorizate să concureze doar formațiuni care susțin, în diferite grade, pe Vladimir Putin și continuarea conflictului din Ucraina. Singurul partid care s-a opus frontal războiului, Iabloko, a fost exclus.

Dmitri Medvedev, fostul președinte și actualul lider al partidului „Rusia Unită”, a salutat primele tendințe ca pe o expresie a încrederii în guvern, promițând să „susțină linia stabilită de președinte” și să „aducă (țara) mai aproape de victorie”.

Mare atac aerian ucrainean în ultima zi de vot

Președinta Comisiei Electorale, Ella Pamfilova, a precizat că rezultatele preliminare vor fi anunțate luni la ora 11:00 .

Reamintind realitatea unui conflict marcat în ultimele luni de o intensificare a atacurilor de ambele părți ale frontului, ultima zi de vot a fost marcată duminică dimineața de un atac ucrainean care a implicat peste o mie de drone și a ucis două persoane în periferia capitalei, potrivit autorităților ruse.

O rafinărie importantă a fost lovită și incendiată chiar la Moscova, potrivit primarului Serghei Sobianin, care a denunțat un atac „în mod evident planificat cu scopul de a perturba alegerile”.

„Peste 1.000 de atacuri cibernetice”

În același timp, Comisia Electorală a anunțat că a observat „peste o mie” de valuri de atacuri menite să suprasolicite sistemul de vot electronic cu cereri, precum și atacuri împotriva „infrastructurii de telecomunicații a Rusiei în ansamblu”.

„Atacurile au fost conduse de grupuri extrem de profesionale și bine coordonate, care au folosit instrumente de inteligență artificială”, a declarat Ella Pamfilova, referindu-se la încercări care prezentau „semne ale unei ingerințe ucrainene”.

Acest scrutin s-a desfășurat într-un context social tensionat, Rusia confruntându-se cu sancțiuni economice occidentale, atacuri ucrainene regulate, lipsa de benzină și restricții în funcționarea internetului în mai multe regiuni.

Vitali Ivanov, în vârstă de 63 de ani, pensionar după ce a fost angajat al metroului din Moscova, a declarat duminică pentru AFP că a votat „pentru comuniști”.

„Am o pensie mică, care nu-mi ajunge să trăiesc”, a explicat el.