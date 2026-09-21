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Actualitate

Alegerile din Rusia: Primele informații oficiale despre rezultate / Ce fel de majoritate va avea partidul lui Putin în Duma de Stat

George Sîrbu
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Partidul lui Vladimir Putin a fost mare favorit la alegerile parlamentare de duminică, un scrutin marcat de atacuri cibernetice și drone.

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