Alergia la ambrozie: simptome, cum le calmezi și ce poți face pentru a trece mai ușor peste această perioadă

La începutul toamnei, când temperaturile devin mai plăcute, iar zilele încă ne îndeamnă să petrecem timp în aer liber, unele persoane încep să se confrunte cu o problemă neplăcută: nas înfundat, strănut repetat, secreții nazale apoase și ochi care lăcrimează. Dacă aceste manifestări apar în fiecare an în aceeași perioadă, una dintre cauze poate fi alergia la ambrozie.

Ambrozia este o plantă al cărei polen poate declanșa simptome de rinită alergică la persoanele sensibile. Perioada de polenizare variază în funcție de regiune și condițiile meteo, însă sfârșitul verii și începutul toamnei sunt perioade asociate frecvent cu acest tip de alergie.

Pentru cei afectați, problema nu se rezumă doar la câteva strănuturi. Congestia nazală poate face respirația dificilă, poate perturba somnul și poate crea o senzație persistentă de disconfort. Vestea bună este că există mai multe metode prin care simptomele pot fi gestionate, de la reducerea expunerii la polen până la igiena nazală și tratamentele recomandate de medic sau farmacist.

Cum îți dai seama că ai alergie la ambrozie?

Alergia la ambrozie face parte din categoria rinitei alergice sezoniere. Atunci când o persoană sensibilă inhalează polenul, sistemul imunitar îl recunoaște ca pe un alergen și declanșează o reacție inflamatorie. Aceasta poate duce la apariția mai multor simptome nazale și oculare.

Cele mai frecvente manifestări sunt:

strănutul repetat, uneori în salve

nasul înfundat sau senzația că nu poți respira bine pe nas

secrețiile nazale apoase

mâncărimea nasului, gâtului sau ochilor

ochii roșii și apoși

senzația de presiune sau disconfort la nivelul sinusurilor

tusea, în special atunci când secrețiile se scurg în partea din spate a gâtului.

Alergia la polen poate semăna cu o răceală, însă există câteva diferențe. În cazul rinitei alergice, secrețiile nazale sunt de obicei clare și apoase, iar strănutul, mâncărimea și lăcrimarea sunt mai caracteristice. În plus, simptomele tind să apară în legătură cu expunerea la alergen și să persiste atât timp cât aceasta continuă.

De ce ți se înfundă nasul când ești alergic?

Nasul este una dintre primele zone care intră în contact cu particulele din aer. În cazul unei persoane alergice, contactul cu polenul poate determina inflamarea mucoasei nazale. Vasele de sânge din această zonă se dilată, mucoasa se umflă, iar secrețiile pot deveni mai abundente.

Rezultatul este senzația familiară de „nas blocat”. Uneori, aceasta poate fi mai deranjantă decât strănutul sau secrețiile nazale, mai ales noaptea, când respirația pe nas devine dificilă.

Un prim pas este reducerea contactului cu polenul. În zilele în care concentrația de polen este ridicată, ar fi indicat să limitezi timpul petrecut în aer liber, să ții ferestrele închise și să schimbi hainele după ce ai stat afară. De asemenea, dușul și spălarea părului înainte de culcare pot reduce cantitatea de polen adusă în dormitor.

Cum reduci congestia nazală cauzată de alergia la ambrozie?

Atunci când congestia nazală devine supărătoare, încearcă să incluzi în rutina zilnică și igiena nazală. Astfel, ia în calcul folosirea soluțiilor saline care ajută la curățarea cavității nazale și la îndepărtarea particulelor și secrețiilor de pe mucoasă.

Studiile analizate în cadrul unor evaluări medicale arată că irigațiile nazale cu soluție salină pot reduce intensitatea simptomelor rinitei alergice și pot fi utilizate ca măsură complementară tratamentului.

Pentru congestia nazală, există și soluții hipertonice. Acestea au o concentrație de sare mai mare decât soluțiile izotonice și pot contribui la reducerea congestiei prin efectul osmotic asupra mucoasei nazale.

O astfel de opțiune este Aquamare spray nazal hipertonic de la Assista, un dispozitiv medical pe bază de apă de mare colectată din Oceanul Atlantic, disponibil în farmaciile Catena. Soluția are o concentrație echivalentă cu 24 g/l de săruri exprimate în clorură de sodiu, nu conține conservanți și este indicată pentru curățarea nazală și reducerea congestiei asociate inclusiv rinitei alergice.

Produsul poate fi utilizat de adulți și copii cu vârsta de peste 1 an. În cazul copiilor, aplicarea trebuie făcută blând, pentru a evita iritarea mucoasei nazale.

Alte metode eficiente pentru ameliorarea alergiei la ambrozie

Igiena nazală este doar una dintre măsurile care pot contribui la gestionarea simptomelor. Pentru un control cât mai bun al alergiei sezoniere, ar fi indicat să combini mai multe strategii.

urmărește perioadele cu concentrații mari de polen. Dacă știi că ambrozia îți declanșează simptomele, atunci ar fi bine să începi să monitorizezi nivelul de polen pentru a putea alege mai bine momentul pentru activitățile în aer liber.

redu expunerea directă. În perioadele cu mult polen, ține ferestrele închise, în special atunci când concentrațiile sunt ridicate, și folosește aerul condiționat dacă este disponibil.

schimbă hainele după ce vii de afară. Polenul se poate depune pe haine și păr și poate fi transportat în locuință. De aceea, imediat după ce intri în casă, schimbă-te de haine și fă-ți un duș rapid.

nu ignora simptomele persistente. Dacă ai nasul înfundat perioade lungi, simptomele îți afectează somnul sau apar manifestări respiratorii precum respirația șuierătoare, atunci ar trebui să mergi la medic.

În funcție de intensitatea simptomelor, medicul poate recomanda tratamente specifice pentru rinita alergică. Printre cele mai utilizate opțiuni pentru controlul simptomelor sunt antihistaminicele și corticosteroizii administrați intranazal, iar alegerea tratamentului depinde de manifestări și de particularitățile fiecărei persoane.

Când este indicat să mergi la medic?

Dacă simptomele apar în fiecare an în aceeași perioadă și bănuiești că ambrozia este cauza, atunci ar trebui să mergi la medic pentru a-ți confirma diagnosticul. Pe baza istoricului și a testelor specifice, medicul alergolog poate stabili ce alergeni declanșează reacțiile. Totodată, testarea alergologică poate identifica sensibilizarea la anumite substanțe și poate ajuta la alegerea unei strategii potrivite de tratament.

Este important să ceri sfatul medicului mai ales atunci când simptomele sunt intense, persistente sau se asociază cu dificultăți de respirație. Alergiile respiratorii pot, în unele cazuri, să agraveze simptomele de astm, iar tusea persistentă sau respirația șuierătoare merită evaluate medical.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a schemelor de tratament. Aceasta a devenit un spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru menținerea stării generale de bine.

Rețelele mari de farmacii reușesc să ofere această siguranță prin servicii constante și personal pregătit. Cu o prezență extinsă la nivel național, Catena este un partener de încredere pentru comunitate, punând la dispoziție echipe de farmaciști gata să ofere sfaturi practice pentru îngrijirea zilnică.

Rutină inteligentă pentru a trece mai ușor peste alergia la ambrozie

Alergia la ambrozie poate transforma zilele frumoase de toamnă într-o provocare continuă, însă disconfortul nu trebuie să devină o obișnuință. Printr-o combinație inteligentă de măsuri preventive, o igienă nazală corectă și soluțiile potrivite, simptomele supărătoare pot fi reduse considerabil.

Micile obiceiuri zilnice și sfatul avizat al farmacistului te pot ajuta să gestionezi mai ușor congestia nazală. Iar dacă manifestările devin severe sau persistente, o vizită la medicul alergolog îți va oferi un plan personalizat de tratament. Cu abordarea potrivită, te poți bucura de fiecare sezon în siguranță și cu respirația liberă.

Surse:

https://www.allergydoc.us/blog/surviving-ragweed-season-tips-for-managing-allergies

https://aafa.org/allergies/types-of-allergies/pollen-allergy/ragweed-pollen/

https://www.frontierallergist.com/severe-ragweed-allergy-symptoms/

Articol susținut de Catena