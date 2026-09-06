Alertă aeriană la graniță. Drone detectate de radarele armatei

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat, sâmbătă noapte, un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, ceea ce a determinat activarea măsurilor de alertă, a anunțat MApN.

Potrivit sursei citate, sâmbătă, la ora 23.40, sistemul radar al Armatei Române a identificat mai multe drone.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.10.

MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Potrivit instituției, alerta aeriană a fost ridicată la ora 00.42, după încetarea situației care a determinat activarea măsurilor de siguranță.