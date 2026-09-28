Alertă ANM: Cod galben de vânt puternic în zece județe. La munte, rafalele ajung la 75 km pe oră / Ce se întâmplă în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificări ale vântului, valabilă de luni până miercuri seară în sudul Moldovei, Dobrogea și Muntenia, dar și o atenționare Cod galben pentru zece județe.

Intensificări ale vântului vor fi înregistrate temporar în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde viteza va atinge în general 45 – 55 km/h, anunță meteorologii.

În zona Carpaţilor de Curbură, rafalele de vânt vor atinge 75 de km/h, iar în cursul zilei de luni, vântul va sufla cu viteze de până la 50 – 70 km/h în cele zece județe aflate sub Cod galben: Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

Codul galben este valabil doar pe parcursul zilei de luni, până la ora 20:00, însă intensificările temporare ale vântului vor continua în aceste regiuni până miercuri seară, la ora 20:00.

HARTA Cod galben de intensificări ale vântului în zece județe, până luni la ora 20:00. Sursa: ANM

Cum va fi vremea în Capitală

În București, vremea se va menține în limitele termice normale pentru această perioadă a anului, cu o temperatură maximă de 22 – 23 de grade și o minimă de 10 – 12 grade.

Cerul va avea înnorări temporare și, mai ales pe parcursul nopții, vor fi posibile ploi slabe. Totuși, meteorologii avertizează că și în Capitală vântul va sufla cu putere în timpul zilei, fiind așteptate rafale de până la 45 – 50 km/h.