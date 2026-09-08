Alertă de drone în Vaslui, Iași și Suceava. Mesaj pentru populație: „Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”

Autorităţile au transmis, marţi după-amiază, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor drone în judeţele Iaşi, Suvceava şi Vaslui.

„A fost văzută o dronă neidentificată în spațiul aerian între Iași și nordul județului Vaslui”, a spus pentru HotNews prefectul de Vaslui.

Este primul mesaj RO-Alert primit de locuitorii județelor Vaslui și Iași care vizează pericolul căderii unor drone.

Mesajul Ro-Alert

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost. Rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit de locuitori din județele Vaslui și Iași.

Durata estimativă a alertei este de 90 de minute.

Zborurile au fost suspendate pe Aerportul Iași

În urma mesajului RO-ALERT, Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, măsura fiind confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră, scrie publicația locală Ziarul de Iași.

Prefectul de Vaslui: O dronă neidentificată a fost observată la limita județelor Iași și Vaslui

„A fost o comunicare între forțele armate și IGSU. A fost văzută o dronă neidentificată în spațiul aerian între Iași și nordul județului Vaslui.

Populația să își păstreze calmul și să urmeze indicațiile din mesajul ROAlert. Momentan, așteptăm vești de la cei de la MAPN”, a declarat, pentru HotNews, prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban.

Până acum, Ministerul Apărării nu a făcut niciun anunț.