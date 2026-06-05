Alertă de evacuare pentru cinci astronauți de pe Stația Spațială Internațională. O scurgere de aer s-a agravat în secțiunea rusească a Stației

Cinci astronauţi de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) au primit vineri ordin de la NASA de a se adăposti într-o capsulă spaţială şi de a se pregăti pentru o eventuală evacuare, în timp ce un echipaj rus încearcă să repare o scurgere de aer care s-a agravat în secţiunea rusească a laboratorului spaţial, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Cei patru astronauţi ai misiunii Crew-12 a NASA de pe ISS – doi astronauţi americani, o astronaută franceză şi un cosmonaut rus -, alături de un alt astronaut american, au primit instrucţiuni de la centrul de control al misiunilor NASA, vineri, la ora 13:04 GMT, să intre în capsula spaţială Crew Dragon, construită de compania SpaceX şi andocată la staţie, a declarat purtătoarea de cuvânt a NASA, Bethany Stevens.

Ei au trebuit totodată să îmbrace costumele spaţiale pentru a fi astfel pregătiţi pentru situaţia în care scurgerea de aer s-ar fi agravat şi o evacuare de urgenţă ar fi devenit necesară, a adăugat ea.

Ordin revocat după două ore

NASA a revocat ordinul după aproximativ două ore şi le-a transmis astronauţilor să îşi reia operaţiunile planificate la bordul staţiei, după ce agenţia spaţială rusă Roscosmos a sistat temporar reparaţiile din interiorul modulului „Zvezda”, în timp ce agenţia americană şi omologii săi ruşi examinează rata de scurgere a aerului.

„Ţinând cont de această evoluţie a situaţiei, NASA a transmis membrilor echipajului din capsula Dragon să încheie procedurile de adăpostire în siguranţă şi să îşi reia operaţiunile planificate la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale”, a precizat Bethany Stevens într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

NASA aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu Roscosmos la o abordare colaborativă pentru a remedia scurgerile de aer, a adăugat ea.

Roscosmos a anunţat vineri că experţii săi au detectat două scurgeri la bordul ISS, dar că acestea nu prezintă nicio ameninţare imediată pentru echipaj.

„Atunci când compartimentul camerei de tranziţie al modulului Zvezda a fost presurizat, specialiştii din grupul principal de control operaţional – pentru segmentul rusesc al ISS – au detectat o scurgere de aer de pe avanpostul spaţial”, a transmis Roscomos într-un comunicat.

Scurgerile de aer, o problemă mai veche

Prima scurgere a fost reparată cu un compus ermetic, în timp ce se fac pregătiri pentru sigilarea celei de-a doua scurgeri de aer, care se află în partea conică a compartimentului camerei de tranziţie, a dezvăluit Roscosmos.

„Situaţia nu ameninţă siguranţa echipajului şi a sistemelor de la bord – presiunea de la bordul ISS este stabilă şi este menţinută la nivelul calculat”, a adăugat Roscosmos.

NASA şi agenţia spaţială rusă Roscosmos, cei doi operatori principali ai staţiei, au purtat discuţii de timp de mai multe luni cu privire la cauza şi posibilele soluţii pentru a remedia micile scurgeri de aer detectate la bordul modulului de serviciu rusesc „Zvezda”, o structură esenţială a laboratorului orbital, care are dimensiunea unui teren de fotbal, unde astronauţii locuiesc şi lucrează în spaţiu.

Scurgerile de aer au fost relativ minore în ultimele luni, dar s-au amplificat vineri de la 0,37 metri cubi pe zi la 0,74 metri cubi pe zi, potrivit unui oficial cu rang înalt de la NASA, care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

ISS găzduieşte în prezent şapte astronauţi de la două misiuni, inclusiv echipajul misiunii Crew-12 – astronauţii NASA Jessica Meir şi Jack Hathaway, astronauta Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) Sophie Adenot şi cosmonautul Roscosmos Andrei Fediaev, care au ajuns la bordul staţiei în luna februarie 2026.

Dezacord între NASA și Roscosmos

Celălalt echipaj – compus din astronautul american Christopher Williams şi doi cosmonauţi ruşi, Serghei Kud-Svercikov şi Serghei Mikaiev – a ajuns pe avanpostul orbital în noiembrie 2025. Kud-Svercikov şi Mikaiev, care nu au participat vineri la procedurile de evacuare, folosesc un fierăstrău pentru a pătrunde într-o zonă de unde cred că pot avea acces la „crăpătura” prin care se scurge aer, a declarat un oficial NASA.

Oficialii NASA nu au fost de acord cu această metodă, a dezvăluit reprezentantul american, fapt care a determinat centrul de control al misiunii din Houston să ordone proceduri de „adăpostire în siguranţă”.

Ordinele de „adăpostire în siguranţă” sunt rare pe Staţia Spaţială Internaţională, deşi prezenţa unor fragmente de resturi spaţiale care riscau să se ciocnească cu ISS şi modificări mai mici ale ratelor de scurgere a aerului au declanşat această procedură în ultimii ani.

Astronauţii de pe ISS nu au fost nevoiţi niciodată să evacueze staţia în istoria sa de 27 de ani.