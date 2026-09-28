Alertă de la Wizz Air către clienții care călătoresc spre această destinație: Verificați aplicația și emailul pentru noi informații

Compania aviatică maghiară își anunță călătorii care călătoresc spre și dinspre aeroportul din Catania, Sicilia, că pot exista probleme cu zborurile lor din cauza activității vulcanice de pe Muntele Etna.

„Ca urmare a activității vulcanice în curs a Muntelui Etna, autoritățile au ridicat nivelul de alertă aeriană și au impus restricții asupra traficului de sosiri și plecări la Aeroportul din Catania. În consecință, aglomerația traficului aerian ar putea afecta zborurile care sosesc și pleacă de pe aeroporturile din Sicilia.

Pasagerilor care călătoresc către sau dinspre Sicilia li se recomandă să verifice periodic aplicația mobilă Wizz Air și să-și monitorizeze căsuța de e-mail pentru a fi la curent cu cele mai recente actualizări privind zborurile și informațiile operaționale”, se arată în mesajul afișat pe site-ul Wizz Air.