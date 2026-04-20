Alertă de mega-cutremur în Japonia după seismul de 7,7 de luni

Autoritățile nipone au emis o alertă privind un potențial mega-cutremur, în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 de luni după-amiază, ora locală, potrivit site-ului televiziunii nipone NHK.

Agenția Meteorologică a Japoniei, care include și domeniul seismelor, a recomandat locuitorilor din șapte prefecturi să se pregătească pentru situații de urgență.

Oficialii niponi spun că există o probabilitate crescută de producere a unui mega-cutremur de-a lungul a două falii oceanice din Oceanul Pacific.

Alerta acoperă 182 de orașe și localități, de la Hokkaido până la Chiba.

Noul avertisment vine după ce arhipelagul japonez a fost lovit de un cutremur a cărui magnitudine a fost revizuită în sus succesiv de la 7,4 la 7,7.

Avertismentele de tsunami au fost ridicate după ce valurile ajunse la țărm au atins 80 de centimetri față de potențialul nivel maxim de 3 metri.

Japonia este una dintre țările cele mai expuse la cutremure din lume, și înregistrează cel puțin un seism la fiecare cinci minute.

Situată în „Inelul de Foc” format din vulcani și falii oceanice care înconjoară parțial Bazinul Pacificului, Japonia înregistrează aproximativ 20% din totalul cutremurelor cu magnitudinea de 6,0 sau mai mare de la nivel mondial.

