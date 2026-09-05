Alertă de sănătate emisă de Ambasada SUA în Cuba, după ce blocada americană a combustibilului a agravat criza energetică de pe insulă

Ambasada SUA din Havana a emis vineri o alertă de sănătate pentru Cuba, avertizându-i pe călători și pe rezidenți cu privire la o creștere semnificativă a cazurilor de boli intestinale și diaree, pe fondul degradării sistemelor de alimentare cu apă și energie electrică. În același timp, administrația Trump a continuat să blocheze livrările de combustibil necesare pentru producerea energiei pe insulă, notează Reuters.

„Ambasada SUA a constatat o creștere semnificativă a cazurilor de diaree în întreaga Cuba, asociată cu degradarea continuă a infrastructurii de apă și energie”, se arată în alertă.

„Această degradare afectează alimentarea cu apă, precum și depozitarea alimentelor și menținerea acestora la temperaturi corespunzătoare”, avertizează ambasada.

Avertismentul SUA vine la nouă luni după ce administrația Trump a impus o blocadă asupra livrărilor de combustibil către insula sub regim comunist, contribuind la o creștere puternică a întreruperilor de energie și îngreunând păstrarea alimentelor la rece și respectarea măsurilor de igienă în locuințe și companii.

Experți ONU în domeniul drepturilor omului au catalogat blocada impusă de administrația Trump asupra combustibilului drept o încălcare a dreptului internațional. În august, o echipă de experți ONU a avertizat că riscul izbucnirii unor epidemii în Cuba este în creștere, pe măsură ce SUA și-au înăsprit sancțiunile.

„Consecințele umanitare se transformă deja într-o criză de amploare, amenințând dreptul la sănătate, la viață, la hrană și la dezvoltare”, au declarat experții.

Administrația Trump susține că sancțiunile sunt necesare pentru a forța schimbarea regimului de la Havana, un obiectiv urmărit de SUA de mai multe decenii, încă de la revoluția condusă de Fidel Castro în 1959. Trump a descris Cuba drept o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite.

De câteva luni, locuitorii din întreaga Cubă se plâng de o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri, care provoacă diaree timp de mai multe zile, febră și dureri musculare, lăsându-i pe mulți la pat.

În timpul verii toride din Caraibe, somnul fără aer condiționat sau ventilator devine adesea imposibil, la fel și păstrarea alimentelor fără frigider. Penele de curent care durează zile întregi au devenit ceva obișnuit pe fondul blocadei americane asupra livrărilor de combustibil.

În alerta de sănătate emisă vineri, Ambasada SUA i-a sfătuit pe călători și pe rezidenții din Cuba să fie „precauți cu alimentele perisabile care este posibil să fi fost păstrate în condiții necorespunzătoare” și i-a avertizat să nu consume „alimente care par să fi stat la temperatura camerei perioade îndelungate”.