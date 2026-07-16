Cutremur de 5,9 grade pe scara Richter în apropierea uneia dintre cele mai populare destinații turistice a Noii Zeelande

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs în apropierea orașului Te Anau, de pe Insula de Sud a Noii Zeelande, determinând autoritățile să emită o avertizare de tsunami, transmite joi după-amiaza agenția Reuters.

13:41

Avertismentul de tsunami a fost retrogradat la nivel de atenționare

Agenția Națională pentru Managementul Situațiilor de Urgență (NEMA) a retrogradat avertismentul de tsunami la nivel de atenționare, după ce a revizuit magnitudinea cutremurului de la 6,3 la 5,9 grade pe scara Richter.

Inundarea zonelor de coastă nu mai este așteptată, iar populația nu mai trebuie să evacueze decât dacă primește instrucțiuni în acest sens din partea autorităților locale de Protecție Civilă.

În pofida retrogradării avertismentului, NEMA avertizează că de-a lungul coastei de vest a Insulei de Sud sunt în continuare așteptați curenți puternici și neobișnuiți, precum și valuri imprevizibile.

13:19

Cutremur puternic pe Insula de Sud a Noii Zeelande

Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 40 km nord de Te Anau, poarta de acces către Fiordland, una dintre cele mai populare destinații turistice ale țării, potrivit Agenției Naționale pentru Managementul Situațiilor de Urgență din Noua Zeelandă (NEMA).

Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) și Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) au estimat în schimb că seismul a avut magnitudinea de 5,9 și s-a produs la o adâncime de peste 50 km.

Potrivit presei locale, peste 20.000 de persoane au resimțit cutremurul. În Noua Zeelandă este trecut de ora 22:00 noaptea, mass-media locală relatând că premierul Christopher Luxon va rămâne treaz pentru a primi actualizări despre situație.

NEMA a evaluat cutremurul și a anunțat că există posibilitatea producerii unui tsunami distructiv, potrivit The New Zealand Herald.

NEMA i-a îndemnat pe locuitorii din apropierea coastei de vest a Insulei de Sud, să evacueze imediat, întrucât este probabilă inundarea uscatului de către valurile tsunami.

A late night shake for much of the South Island and parts of the North Island with a M6.3 quake. We received over 20,000 felt reports: https://t.co/NYykoT1TXP

Remember to Drop, Cover and Hold if you feel shaking, and know your tsunami evacuation route if you live near the coast. pic.twitter.com/ZTcmCRLYke — GeoNet (@geonet) July 16, 2026

Alerta de tsunami emisă de autoritățile neozeelandeze

„Persoanele aflate în apropierea coastei în următoarele zone trebuie să se deplaseze imediat către cel mai apropiat teren înalt, în afara zonelor de evacuare pentru tsunami, sau cât mai departe în interiorul uscatului.

Este posibil ca seismul să nu fi fost resimțit în unele dintre aceste zone, însă evacuarea trebuie făcută imediat, deoarece există riscul producerii unui tsunami distructiv.

Nu vă întoarceți până când autoritățile de protecție civilă nu emit un mesaj oficial prin care anunță încetarea pericolului.

Mergeți pe jos, alergați sau folosiți bicicleta, dacă este posibil, pentru a reduce riscul de a rămâne blocați în trafic. Primul val s-ar putea să nu fie și cel mai mare.

Activitatea tsunamiului va continua timp de mai multe ore, iar pericolul rămâne real până când această avertizare va fi anulată.”

Persoanele din toate celelalte zone care au resimțit un cutremur puternic sau de lungă durată, care le-a făcut dificil să rămână în picioare ori a durat mai mult de un minut, sunt de asemenea sfătuite să se autoevacueze imediat către cel mai apropiat teren înalt, în afara zonelor de evacuare pentru tsunami, sau cât mai departe în interiorul uscatului”.