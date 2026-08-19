Alertă de vreme severă în București. ANM a emis prognoza până luni

Capitala se află de joi, de la ora 10.00, până vineri la aceeași oră, sub atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă. Valul de căldură va persista însă până luni, anunță meteorologii.

Potrivit ANM, joi, în București vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17…20 de grade.

Și vineri, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 37…38 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35…37 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 36…37 de grade, iar cea minimă de 19…21 de grade.