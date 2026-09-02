Alertă în Germania, a fost descoperită încă o tentativă de sabotaj la rețeaua de electricitate

Germania s-a confruntat cu o a doua tentativă de sabotaj asupra rețelei sale electrice, poliția locală anunțând miercuri că anchetează un atac asupra unei substații din orașul Bergheim din vestul țării, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că se anchetează un act de vandalism premeditat asupra infrastructurii tehnice, comis marți la ora 18:00 GMT (21:00 în România), dar a adăugat că alimentarea cu energie electrică a regiunii nu a fost afectată.

Purtătorul de cuvânt nu a precizat amploarea pagubelor.

Sabotaj marți la rețeaua de electricitate din Brandenburg

Rețeaua electrică din landul Brandenburg, situat în estul Germaniei, a fost marți ținta unui act de sabotaj marți, după ce dispozitive incendiare neexplodate au avariat liniile electrice, a declarat ministrul de interne al landului.

Substația Turnow-Preilack este unul dintre cele mai importante noduri de înaltă tensiune din regiune, conectând cea mai mare centrală electrică din Brandenburg, Jaenschwalde, la rețeaua de transport 50Hertz.

Rachete care transportau material conductiv au fost lansate asupra liniilor de înaltă tensiune, provocând două scurtcircuite, a declarat ministrul de interne Jan Redmann în cadrul unei conferințe de presă.

El a adăugat că autoritățile efectuau percheziții la fața locului, iar numărul dispozitivelor găsite, de ordinul zecilor, era încă în creștere.

Redmann nu a exclus posibilitatea ca în spatele atacului să se afle puteri străine, dar nici varianta activiștilor de stânga, care au fost implicați în trecut în atacuri asupra structurilor energetice.

Rusia, de vină pentru incidentul de la Aeroportul Leipzig

Guvernul german a anunțat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a afirmat că informațiile serviciilor de informații indică faptul că persoanele implicate în atac acționau în numele agențiilor de stat ruse.

„Luate în ansamblu, anchetele poliției, tiparele infracțiunilor și concluziile serviciilor de informații stabilesc responsabilitatea Rusiei pentru tentativa de atac de la Aeroportul Leipzig”, a spus el.

Anunțul a venit într-un moment politic delicat în Germania, în contextul în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a cerut relații mai strânse cu Moscova, se află în fruntea sondajelor în perspectiva alegerilor regionale.

Alături de Dobrindt, ministrul de externe Johann Wadephul a declarat că Germania nu consideră incidentul de la Leipzig ca fiind unul izolat.

„Acesta se înscrie într-un context mai larg al operațiunilor hibride rusești din Europa”, a afirmat el.