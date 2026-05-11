ALERTĂ. Verificări ale Poliției în cazul lui Dragoș Ovidiu Argeșanu, cel mai influent „maestru spiritual” din România. Ancheta autorităților, după investigația Snoop

„Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București s-au sesizat din oficiu și au demarat, cu operativitate, verificări privind aspectele semnalate în spațiul public, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, se arată într-un comunicat al DGPMB.

Cercetările sunt făcute de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea unității de parchet competente.

Polițiștii adresează „un apel către toate persoanele care au fost victime ale unor comportamente similare să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să formuleze o sesizare, pentru ca fiecare situație să poată fi analizată cu atenție și în conformitate cu prevederile legale”.

Dezvăluirile din investigația Snoop

Luni dimineață, 11 mai 2026, site-ul de investigații Snoop.ro a publicat o investigație despre Ovidiu Dragoș Argeșanu, „îndrumător spiritual” cu zeci de mii de adepți, acuzat de șapte femei de agresiune sexuală în timpul unor ședințe individuale prezentate drept „terapii”.

Numărul clientelor care reclamă astfel de fapte este însă de ordinul zecilor. Nu toate au dorit să-și expună povestea, de teama lui Argeșanu.

Timp de peste șase luni, Snoop a contactat aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse. Femeile descriu același tipar de manipulare, documentat incognito și de Snoop. Mai întâi le etichetează negativ, apoi le zice că vede în ele ceva special: sunt „îngeri întrupați”.