Alertă la graniță. Două F-18 și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT trimise în misiune

Radarele armatei au detectat luni seară două drone în apropiere de granița cu Ucraina, potrivit Ministerului Apărării.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, doua ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a anunțat marți dimineață MApN.

Oraşul Vâlcov se află pe malul ucrainean al Dunării, în regiunea Odesa, aproape de granița cu țara noastră.



Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23.43. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05, potrivit sursei citate.

Locuitorii din nord-estul județetului Tulcea au primit de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență un mesaj RO-Așert la ora 23.56.

Nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian național iar alerta aeriană a încetat la ora 1.15, conform MApN.



Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.