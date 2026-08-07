Alertă MAE în Sicilia: Vulcanul Etna a intrat în fază de alarmă / Risc de trafic aerian perturbat

Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Sicilia sunt avertizați de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) să evite perimetrul închis al vulcanului Etna și să verifice starea zborurilor din Catania.

Autoritățile locale din Italia au ridicat nivelul de alertă și au activat faza operativă locală de ALARMĂ din cauza activității de erupție a vulcanului Etna. Astfel, s-a dispus închiderea totală a zonei de vârf a acestuia, perimetru care include și fosta Zonă Galbenă, considerată în prezent Zonă de Pericol Permanent.

Având în vedere riscul ca emisiile de cenușă vulcanică să perturbe traficul aerian, cetățenii români sunt sfătuiți de MAE să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania înainte de a se deplasa spre terminal.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să respecte cu stricteţe instrucţiunile şi restricţiile impuse de autorităţile italiene, să evite deplasările în zonele interzise şi să se informeze din surse oficiale – inclusiv prin sistemul local de avertizare Sic Alert – referitor la evoluţia fenomenelor vulcanice.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania, +39 095 537 909, Tel:+39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului României la Catania +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/, cât şi a Departamentului Protecţiei Civile italiene, Regiunea Sicilia (https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74) şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.mae.alerte& hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Muntele Etna este cel mai activ vulcan din Europa, iar erupțiile sale frecvente blochează periodic zborurile din cauza norilor masivi de cenușă.