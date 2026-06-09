Alertă meteo cod portocaliu de furtuni și grindină de mari dimensiuni în 6 județe

ANM a emis avertizări nowcasting cod portocaliu de ploi torențiale, valabilă marți după-amiaza, în mai multe zone din 6 județe.

Este vorba despre localități din județele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Constanța, Tulcea și Buzău.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

Un cod portocaliu este valabil între 14:20 și 15:30 pentru:

Județul Argeş: Câmpulung, Rucăr, Lerești, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Cetățeni, Dragoslavele, Bughea de Sus, Boteni, Mioarele, Albeștii de Muscel;

Județul Prahova: Breaza, Brebu, Telega, Scorțeni, Bănești, Poiana Câmpina, Cornu, Bertea, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Talea;

Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Bezdead, Valea Lungă, Moroeni, Buciumeni, Runcu, Glodeni, Ocnița, Iedera, Pietroșița, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Vișinești, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb.

În aceste zone, se vor semnala ploi torențiale care vor acumula 25…35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2…4 cm). În zonele avertizate în ultima oră s-au acumulat cantități de 20…25 l/mp.

Cod portocaliu între 14:00 și 15:15 pentru:

Județul Constanta: Cogealac, Pantelimon;

Județul Tulcea: Casimcea.

Potrivit ANM, aici vor fi averse care vor acumula 25…40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55…70 km/h.

Cod portocaliu între 13:50 și 15:00 pentru:

Județul Buzău: Berca, Cernătești, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Sărulești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Pardoși;

Județul Prahova: Vălenii de Munte, Măneciu, Slănic, Vărbilău, Izvoarele, Gura Vitioarei, Drajna, Cerașu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Dumbrăvești, Bertea, Predeal-Sărari, Ștefești, Cosminele.

În aceste zone, ploile torențiale vor acumula 25…30 l/mp, vor fi frecvente descărcări electrice, grindină (2…3 cm). În localitățile avertizate în ultima oră s-au acumulat cantități de 15…25 l/mp.