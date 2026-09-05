Alertă meteo de caniculă în ce mai mare parte din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de caniculă, ce vizează o mare parte din țară, inclusiv Municipiul București, pe întreg parcursul zilei.

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, până la ora 21:00, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei.

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.