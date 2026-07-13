Alertă meteo luni pentru București și 12 județe. În Capitală ar putea veni grindina

Administrația Națională de Meteorologie a transmis un cod galben de ploi torențiale și instabilitate atmosferică valabil luni, între orele 13:00 și 20:00, în București și în 12 județe.

Luni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.

Se vor consemna averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Codul galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ emis de ANM pentru ziua de 13 iulie

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10-20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50-70 km/h) și condiții de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.