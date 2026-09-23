Alertă nocturnă la graniță: Avioane de luptă F-16, ridicate de armata română

O țintă aeriană ce evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, a fost detectată marți seară de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, a anunțat instituția.

Două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, conform MApN.

Totodată, un mesaj RO-Alert prin care populaţia este avertizată privind o posibilă incursiune de drone a fost emis de către autorități, marţi seară târziu, pentru judeţul Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebok a instituției.

Mesaj RO-Alert

ISU Tulcea a precizat că un mesaj RO-Alert a fost emis pentru zona de nord şi nord-est a judeţului.

Populaţia a fost avertizată, în mesaj, despre o posibilă incursiune de drone.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, au transmis autoritățile în mesajul RO-Alert.